الصليب الأحمر عن تقارير القتل الجماعي بالسودان: التاريخ يعيد نفسه

الرياض (رويترز) – قالت ميريانا سبولياريتش رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن التاريخ يعيد نفسه في منطقة دارفور بالسودان، وذلك بعد تقارير عن عمليات قتل جماعي خلال سقوط مدينة الفاشر في أيدي قوات الدعم السريع شبه العسكرية الأسبوع الماضي.

وتمثل سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش السوداني في دارفور، نقطة تحول بارزة في مسار الحرب الأهلية، إذ منح ذلك القوات شبه العسكرية سيطرة فعلية على أكثر من ربع أراضي البلاد.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الجمعة أن مئات المدنيين والعناصر غير المسلحة ربما لقوا حتفهم خلال سقوط المدينة. وذكر شهود أن مقاتلي قوات الدعم السريع فصلوا الرجال عن النساء والأطفال، قبل سماع دوي إطلاق نار. وتنفي قوات الدعم السريع استهداف المدنيين أو إلحاق الأذى بهم.

* مدنيون محاصرون بلا طعام ولا ماء

قالت سبولياريتش لرويترز مطلع الأسبوع خلال زيارة للرياض إن الوضع في السودان “مروع”.

وأوضحت أن عشرات الآلاف فروا من مدينة الفاشر بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها، فيما يرجح أن عشرات الآلاف الآخرين ما زالوا عالقين داخل المدينة دون طعام أو ماء أو رعاية طبية.

وأضافت “التاريخ يعيد نفسه، ويزداد الأمر سوءا كلما سيطر الطرف الآخر على منطقةٍ ما”.

وأشعلت حملةٌ ضد متمردين بدارفور في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين فتيل سنوات من العنف العرقي الذي أودى بحياة مئات الآلاف ووُصف على نطاق واسع بأنه إبادة جماعية. وتعود جذور قوات الدعم السريع إلى ميليشيا (الجنجويد) التي حشدتها الحكومة السودانية آنذاك.

وعبرت سبولياريتش أيضا عن “قلق بالغ” إزاء تقارير تفيد بوقوع ما يشتبه في أنها مذبحة عند المستشفى السعودي، آخر منشأة طبية عاملة معروفة في الفاشر، إلا أنها ذكرت أن اللجنة لم تتمكن بعد من التحقق مما جرى هناك.

وأضافت أن موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بلدة طويلة المجاورة تلقوا بلاغات تفيد بأن الفارين “كانوا يتساقطون أحيانا، بل ويموتون من الإرهاق أو متأثرين بجروحهم”، واصفة الوضع بأنه “يتجاوز تماما ما نعتبره مقبولا”.

واتهمت الولايات المتحدة قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية في مدينة الجنينة بدارفور خلال مرحلة سابقة من الحرب الأهلية المستمرة منذ عامين ونصف، وهو ما تنفيه قوات الدعم السريع. ووجهت أيضا جماعات حقوقية ومسؤولون أمريكيون اتهامات لقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب عمليات تطهير عرقي في المنطقة.

