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الصليب الأحمر يؤكد اكتمال المرحلة الثانية من تبادل الرهائن والسجناء ضمن اتفاق غزة

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(رويترز) – قال الصليب الأحمر يوم السبت إنه أنهى المرحلة الثانية من عملية إطلاق سراح الرهائن والسجناء في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إذ نقل أربع رهينات إسرائيليات من القطاع وسهل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومقرها سويسرا في بيان أنها أجرت مقابلات مع 200 سجين فلسطيني قبل مغادرتهم السجون الإسرائيلية للوقوف على حالتهم الصحية والتأكد من هوياتهم.

وأضافت في البيان أنها نقلت 128 سجينا إلى غزة والضفة الغربية، بينما تابعت السلطات المحلية عملية إطلاق سراح باقي المحتجزين ونقلهم.

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