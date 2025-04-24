الصين ترسل الخميس طاقما جديدا إلى محطتها الفضائية

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ترسل الصين الخميس طاقما جديدا يضم ثلاثة رواد فضاء إلى محطة تيانغونغ المدارية، في مهمة مدتها ستة أشهر، ستمثّل خطوة جديدة مهمة في إطار سعي بكين لتحقيق هدفها بإطلاق مهمة مأهولة إلى القمر بحلول عام 2030.

أعطى الرئيس الصيني شي جين بينج دفعة قوية لـ”الحلم الفضائي” الصيني الذي يهدف إلى إرسال طاقم صيني إلى القمر بحلول عام 2030 ثم بناء قاعدة عليه.

ضخت الصين مليارات الدولارات في برنامجها الفضائي محاولةً اللحاق بالولايات المتحدة وروسيا، ما أدى إلى تعزيز هدفها بأن تصبح القوة التكنولوجية الأكبر في العالم.

ويُفترض أن يجتاز هذا البرنامج الطموح الخميس مرحلة جديدة مع إطلاق مهمة “شنتشو-20” التي ستنقل ثلاثة رواد فضاء إلى محطة تيانغونغ المدارية الصينية.

وسينطلق الطاقم المؤلف من ثلاثة رواد فضاء رجال من قاعدة جيوكوان الفضائية في شمال غرب الصين عند الساعة 17,17 بالتوقيت المحلي (9,17 بتوقيت غرينتش)، على ما أفادت الأربعاء وكالة الفضاء المسؤولة عن الرحلات المأهولة (CMSA).

وسيقود الطاقم تشين دونغ، وهو عقيد في الجيش يبلغ 46 عاما، ستكون هذه المهمة رحلته الثالثة إلى الفضاء بعدما أصبح أول شخص صيني يمضي أكثر من 200 يوم في المدار عام 2022.

ويضم الطاقم أيضا رائدي الفضاء تشين تشونغروي، وهو طيار سابق في القوات الجوية يبلغ 40 عاما، ووانغ جيه (35 عاما)، أول رائد فضاء من منغوليا الداخلية (شمال الصين). وستكون هذه أول مهمة فضائية لهما.

وتستمر المهمة ستة أشهر سيجرون خلالها تجارب في الفيزياء وعلوم الحياة.

وسيتولى الطاقم تثبيت أجهزة حماية من الحطام الفضائي، وإجراء مهمات في الفضاء الخارجي، ومناورات تحاكي تزويد المحطة بالوقود والصيانة.

وللمرة الأولى، ستحمل المركبة ديدانا مسطحة مائية معروفة بقدرتها على التجدد.

وقال تشين دونغ في مؤتمر صحافي الأربعاء إنّ “هدفي هو مساعدة الرائدين الجديدين على التقدم”.

وأضاف “سنساهم بذلك في بناء قطاع فضائي صيني قوي وتعزيز قوتنا العلمية”.

– شعارات وطنية –

تمكن فريق من وكالة فرانس برس من الوصول إلى موقع الإطلاق الأربعاء في إطار زيارة رسمية.

وثُبّت الصاروخ على قاعدته الزرقاء، محاطا بأعلام وشعارات وطنية.

ومحطة تيانغونغ التي أُطلقت وحدتها المركزية عام 2021 هي أبرز جانب في البرنامج الفضائي الصيني، ومجهزة بفرق مؤلفة من ثلاثة رواد فضاء يتم استبدالهم كل ستة أشهر.

ومن المقرر أن تنتهي المهمة السابقة “شنتشو-19” في 29 نيسان/ابريل.

وقد جرى استبعاد الصين من محطة الفضاء الدولية منذ العام 2011، عندما منعت الولايات المتحدة وكالتها الفضائية ناسا من التعاون مع بكين.

وتسعى بكين مُذاك إلى إشراك دول أخرى في برنامجها الفضائي.

وفي شباط/فبراير، وقّعت الصين وباكستان اتفاقا يمهد الطريق لإرسال أول رائد فضاء أجنبي إلى محطة تيانغونغ الفضائية.

وأكدت وكالة الفضاء الصينية الأربعاء أنّ في نهاية هذه العملية، “سيتم اختيار رائدي فضاء باكستانيين للمجيء إلى الصين وتلقي تدريبات”.

مجو/رك/غ ر