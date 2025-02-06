الصين تعارض مقترح ترامب بسيطرة أمريكا على غزة

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بكين (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس إن بكين تعارض مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل الفلسطينيين من غزة وسيطرة الولايات المتحدة على القطاع، مؤكدة الموقف الصيني القائم منذ فترة طويلة والمناهض للتهجير القسري.

وقال المتحدث باسم الوزارة قوه جيا كون في مؤتمر صحفي دوري إن الصين تدعم بقوة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

واقترح ترامب يوم الثلاثاء أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة، بعد أن أشار في وقت سابق إلى أنه يجب إعادة توطين سكان القطاع بشكل دائم في أماكن أخرى.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع على مدار أكثر من 15 شهرا أسفر عن مقتل أكثر من 47 ألف فلسطيني.

وجاء الهجوم الإسرائيلي بعد أن هاجمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 مما أدى بحسب الإحصاءات الإسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

ورفض قادة فلسطينيون وعرب علنا ما جاء في تعليقات ترامب السابقة بأن الفلسطينيين يجب أن ينتقلوا من غزة إلى مصر والأردن.

وقال قادة آخرون من أنحاء العالم إنهم يؤيدون حل الدولتين، والذي يقضي بوجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية جنبا إلى جنب.

وذكر قوه إن الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ حل الدولتين باعتباره الحل الأساسي، والدفع نحو تسوية سياسية سريعة وعادلة للقضية الفلسطينية.

وقال “غزة للفلسطينيين وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية وليست أداة مساومة سياسية ناهيك عن أن تكون هدفا لقانون الغاب”.

وفي تقرير يعرض موقف بكين صدر في أواخر عام 2023، دعت الصين مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى العمل على إحياء حل الدولتين.

وأشار التقرير إلى أن “أي تسوية بشأن مستقبل غزة يجب أن تحترم إرادة الشعب الفلسطيني واختياره المستقل، ولا يجوز فرضها عليه”.