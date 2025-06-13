The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

الصين تعبر عن قلقها إزاء الهجمات الإسرائيلية على إيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بكين (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان يوم الجمعة إن الصين تتابع الهجمات الإسرائيلية على إيران باهتمام بالغ وتدعو الأطراف المعنية إلى التصرف بما يخدم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وعبر المتحدث خلال إفادة صحفية دورية عن قلق الصين العميق إزاء العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن هذه العمليات، وحث الأطراف المعنية على تجنب المزيد من تصعيد التوتر.

وأكد أن الصين مستعدة للعب دور بناء في تهدئة الوضع.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
32 إعجاب
53 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
12 إعجاب
13 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية