الصين تعبر عن قلقها إزاء الهجمات الإسرائيلية على إيران

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بكين (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان يوم الجمعة إن الصين تتابع الهجمات الإسرائيلية على إيران باهتمام بالغ وتدعو الأطراف المعنية إلى التصرف بما يخدم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وعبر المتحدث خلال إفادة صحفية دورية عن قلق الصين العميق إزاء العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن هذه العمليات، وحث الأطراف المعنية على تجنب المزيد من تصعيد التوتر.

وأكد أن الصين مستعدة للعب دور بناء في تهدئة الوضع.