الصين تنصح مواطنيها في إسرائيل بتعزيز احتياطات السلامة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بكين 27 فبراير شباط (رويترز) – حثت السفارة الصينية في إسرائيل مواطنيها المقيمين هناك اليوم الجمعة على تعزيز التدابير الاحترازية الأمنية والاستعداد للطوارئ، مشيرة إلى “تزايد المخاطر الأمنية في الشرق الأوسط”.

وقالت السفارة في بيان إن على المواطنين الصينيين المقيمين في إسرائيل متابعة التطورات الجديدة والمعلومات الصادرة عن السلطات الإسرائيلية عن كثب. وأضافت أن على المواطنين الامتناع عن التنقل في الخارج ما لم يكن ذلك ضروريا.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، نصحت الصين رعاياها بتجنب السفر إلى إيران وحثت الموجودين هناك على المغادرة في أقرب وقت ممكن، مع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)

