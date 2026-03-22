الضربة الإيرانية تباغت سكان ديمونا حيث المنشأة النووية الإسرائيلية

أثار سقوط صاروخ أطلقته إيران في ديمونا بجنوب إسرائيل السبت، استغرابا لدى سكان هذه المدينة التي تضم منشأة نووية حساسة، لكنهم يبدون تحفظا في التحدّث عن هذا الموقع الاستراتيجي المحاط بسرّيّة بالغة.

ويقول غاليت أمير (50 عاما) المسؤول عن مركز رعاية سقط الصاروخ في محيطه، لوكالة فرانس برس، إن مدينة ديمونا الواقعة في صحراء النقب كانت “من المناطق الأكثر أمنا في إسرائيل. وكنّا نظنّ أننا بأمان هنا”.

يضيف “لم نكن نتوقّع ذلك بتاتا”.

وكان ستة أفراد في المبنى وقت الضربة وهم أصيبوا جميعا بجروح طفيفة. وقالت امرأة تهتمّ بالأشخاص المصابين باضطرابات إدراكية ونفسية “لطالما كنّا بأمان هنا”.

ومساء السبت، ضرب صاروخ إيراني منطقة سكنية في ديمونا، ما أسفر عن إصابة نحو 30 شخصا بجروح حال أحدهم خطرة.ولم تنجح الدفاعات الجوية الإسرائيلية في التصدّي للمقذوف. كما وقعت ضربة ثانية مماثلة في مدينة عدرا القريبة من ديمونا، أسفرت عن إصابة العشرات.

– “مصنع للنسيج” –

ويقع على مشارف ديمونا “مركز شيمون بيريز للأبحاث النووية”، وهي منشأة نووية تقول إسرائيل أنها لأغراض بحثية، لكن تقارير أجنبية تؤكد أن لها دورا في إنتاج أسلحة نووية.

وتنتهج إسرائيل سياسة الغموض إزاء برنامجها النووي. وهي لا تؤكد أو تنفي امتلاكها أسلحة نووية، لكن وفقا لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإنها تمتلك 90 رأسا نوويا، وهي الدولة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط.

وسبق لديمونا أن استهدفت في مواجهات سابقة بين إسرائيل وإيران، الا أن ضربة السبت مثّلت تصعيدا بالغا خصوصا لجهة الارتطام المباشر للصاروخ في المدينة التي يقطنها 40 ألف نسمة.

ولا يخفي السكان ريبتهم من الصحافيين الوافدين إلى المنطقة، ويحاول البعض تجنّب الأسئلة. وردّا على سؤال عن مدى الشعور بالأمان في محيط موقع قد يتعرض للاستهداف، اكتفت شابة بالقول “استهدفوا مصنعا للنسيج. هذا كلّ ما في الأمر”.

ويقول ديفيد عزران (54 عاما) لفرانس برس بالقرب من فوهة كبيرة أحدثتها الضربة الصاروخية تبعد 10 أمتار عن منزله “ما من منشأة أبحاث نووية هنا”.

يضيف المهندس المتخصّص في المناظر الطبيعية الذي يحمل بندقية “لا أشعر بالتهديد”، مستطردا “لن ينجحوا في بلوغ المنشأة البحثية، فهم حاولوا ذلك مرارا”، في إشارة إلى الإيرانيين.

أحدثت الضربة دمارا هائلا مع حطام متناثر على مدّ النظر وكتل اسمنتية وجدران منهارة وزجاج محطّم وقطع معدنية مبعثرة وسط فوضى عارمة.

وقد دمّرت المنازل المحيطة بموقع سقوط الضربة بعصف الانفجار ولم يبق منها سوى بعض الدعامات أحيانا.

ووسط الخراب، مقتنيات تذكّر بيوميات الحياة مثل بالون تمرينات بدنية وكيس مأكولات للكلاب وقطع ليغو مبعثرة.

– “كل شيء كان مدمّرا” –

ويقع الموقع الذي أصيب بالضربة بالقرب من منطقة سكنية في ديمونا، على مسافة حوالى خمسة كيلومترات من مركز الأبحاث المحصن في مناطق جبلية الى الجنوب الشرقي من المدينة.

وقالت إيران إن هذه الضربة أتت “ردّا” على هجوم “العدوّ” على منشأة نظنز في وسط البلاد.

وتقول عيناف ألون (37 عاما) وهي مالكة متجر استهلاكي تضرر جراء الهجوم على ديمونا، “عندما خرجنا من الملجأ (في منزلها)، كان كل شيء مدمّرا”.

ولا تخفي هذه الأم لطفلين أحدهما في الثامنة والآخر في السادسة، تعجّبها من الضربة، لكنها تؤكد “لسنا خائفين… الحوادث قد تحصل”.

