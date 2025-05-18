الطيران السعودي يستأنف رحلاته للحجاج الإيرانيين للمرة الأولى منذ 2015

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استأنف الطيران السعودي رحلات نقل الحجاج الإيرانيين للمرة الأولى منذ 2015، في إشارة إضافية على تحسن العلاقات بين الخصمين الإقليميين منذ تطبيع علاقتهما في 2023، على ما أفاد مسؤول سعودي وكالة فرانس برس الأحد.

وقال مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني السعودية طالبا عدم ذكر اسمه إنّ “شركة فلاي ناس (للطيران المنخفض التكلفة التابعة للخطوط الجوية السعودية) استأنفت رحلات نقل الحجاج الإيرانيين من مطار الإمام الخميني في طهران السبت”.

وأوضح أنها “ستقوم برحلات مماثلة من وإلى مطار مشهد في مدينة مشهد” بشمال شرق الجمهورية الإسلامية.

ويحلّ موسم الحج هذا العام في الأسبوع الأول من حزيران/يونيو، وقد بدأ الحجاج الدوليون بالفعل الوصول للمشاعر المقدسة في السعودية.

وأفاد المسؤول أن الشركة السعودية ستسيّر “نحو 225 رحلة حتى 1 تموز/يوليو المقبل لنقل أكثر من 35 ألف حاج إيراني”، مؤكدا أنّ هذه الرحلات “للحج فقط وليست تجارية”.

وشدد المسؤول على أنّ هذه الرحلات “للحج فقط وليست تجارية”.

واستأنفت إيران والمملكة العربية السعودية علاقاتهما في آذار/مارس 2023 بموجب اتفاق مفاجئ بوساطة صينية أنهى قطيعة دبلوماسية بدأت في كانون الثاني/يناير 2016.

وقطعت الرياض علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية بعد تظاهرات أدت الى إحراق السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، عقب إعدام السعودية رجل الدين الشيعي نمر النمر.

وغاب الإيرانيون عن الحج في ذاك العام بسبب عدم اتفاق البلدين على بروتوكول لتنظيم المسألة، قبل أن يعودوا في العام التالي للمشاركة في المناسك الدينية السنوية دون أداء العمرة التي ستتم على مدار العام.

ومنذ الإعلان عن التقارب الإيراني السعودي في 2023، كثّف البلدان اتصالاتها على الرغم من وقوفهما على طرفي نقيض في ملفات إقليمية عدة.

هت/كام