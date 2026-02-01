العاصفة الثلجية تشل حركة النقل في جنوب الولايات المتحدة

تشهد حركة المواصلات اضطرابات في الولايات المتحدة الأحد حيث اجتاحت عاصفة ثلجية قوية جنوب البلد، حاملة معها درجات حرارة دون الصفر إلى مناطق غير معتادة على صقيع بهذه الشدّة.

وتأتي موجة البرد الجديدة هذه بعد أيام قليلة من عاصفة شتوية ضربت أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة وأودت بحياة أكثر من 100 شخص، مخلّفة ثلوجا وجليدا في مناطق كثيرة.

وتساقطت ثلوج كثيفة صباح السبت في ولاية كارولاينا الشمالية والولايات المجاورة، وحثّت السلطات السكان على البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلى الطرق، وحذرت من أن العاصفة تهدد المباني على الشريط الساحلي.

ووضعت ولايتا كارولاينا الشمالية والجنوبية بالكامل وأجزاء من جورجيا وشرق تينيسي وكنتاكي في حالة إنذار.

وفي كارولاينا الشمالية، سجّلت الشرطة المرورية حوالى 750 حادثا السبت. وبلغت تساقطات الثلوج 37 سنتمترا في بعض مناطق الولاية، و32 سنتمترا في فرجينيا وأكثر من 23 سنتمترا في تينيسي.

وفي مدينة كايب كارترت في كارولاينا الشمالية، دفعت الرياح العاتية الثلوج أفقيا خلال تساقطها. وحذّرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية من خطر التنقّل “الذي قد يتسبّب في الوفاة، خصوصا في حال التوقّف عن الحركة”.

وفي غاستونيا في الولاية ذاتها، أظهرت مشاهد قطارا يسير بسرعة كبيرة ويصدم شبه مقطورة متوقفة على السكّة، فيسحقها من دون أن يسفر الحادث عن ضحايا.

وتسبّبت العاصفة في إلغاء أكثر من 1800 رحلة السبت والأحد في مطار شارلوت-دوغلاس الدولي في كارولاينا الشمالية الذي يعدّ من المحطات الكبيرة لرحلات “أميريكن ايرلاينز”، بحسب موقع “فلايت أوير”. وكلف فريق من 300 عنصر لإزالة الثلوج عن المدرجات والطرقات، بحسب ما أعلنت إدارة المطار السبت.

وألغيت أكثر من 600 رحلة السبت في مطار أتلانتا الدولي، فضلا عن حوالى خمسين رحلة من أتلانتا وإليها في الساعات الأولى من الأحد.

وحذّرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية من “منخفض ساحلي يزداد شدّة سيستمرّ في جلب تساقطات متوسطة إلى كثيفة، مع رياح عاتية” في كارولاينا الشمالية والجنوبية، فضلا عن “موجة قوية من الهواء القطبي المصاحب للعاصفة الساحلية ستؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر باتجاه مناطق جنوب فلوريدا بحلول صباح الأحد”.

ووصلت الحرارة السبت في ديفيس في فيرجينا الغربية إلى 33 درجة دون الصفر.

وكان حوالى 156 ألف شخص محرومين من الكهرباء الأحد، خصوصا في جنوب البلد، وفق موقع “poweroutage.us”. وكانت ميسيسيبي وتينيسي ولويزيانا من الولايات الأكثر تأثّرا بانقطاع الكهرباء.

وأعلنت إدارة المتنزهات الوطنية في كارولاينا الشمالية إغلاق مناطق التخييم وبعض الشواطئ في جزر أوتر بانكس، وهي سلسلة من الجزر التي تشكل مصدات قبالة سواحل الولاية الجنوبية المعرضة للعواصف.

وأشارت إلى أن المباني المطلة على المحيط مهددة وأعلنت إغلاق جزء من الطريق السريع الذي يمر عبر كثبانها الرملية.

وفي ولاية ميسيسيبي الجنوبية، صرّح الحاكم تيت ريفز أن فيلق المهندسين بالجيش الأميركي ساعد في تركيب مولدات كهربائية في المواقع الرئيسية وأن السلطات بصدد فتح 79 مركز إيواء وتدفئة في أنحاء الولاية.

وفي مثل هذه الظروف اضطُرت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إلى تأجيل اختبار تزويد بالوقود كان مقررا خلال عطلة نهاية الأسبوع لصاروخ يبلغ طوله 98 مترا موضوع على منصة إطلاق في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا. ومن المرجح أن يؤدي ذلك بدوره إلى تأجيل رحلة مأهولة إلى محيط القمر مقررة في شباط/فبراير.

