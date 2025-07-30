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العاهل المغربي يوجه بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للفلسطينيين

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الرباط (رويترز) – وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للشعب الفلسطيني وخاصة قطاع غزة.

وذكرت الخارجية المغربية في بيان يوم الأربعاء أن الملك أعطى تعليماته من أجل إرسال 180 طنا من مواد غذائية وطبية عاجلة تتضمن مواد غذائية أساسية وحليبا ومستلزمات موجهة بالخصوص للأطفال.

وقالت الوزارة في البيان إن هذه المساعدات سيتم إرسالها “عبر مسار خاص سيمكن من إيصالها بشكل سريع ومباشر للمستفيدين الفلسطينيين”، دون المزيد من التفاصيل.

وأصدر مرصد عالمي للجوع هذا الأسبوع تحذيرا من أن مجاعة تتكشف في قطاع غزة، وشدد على أنه من الضروري اتخاذ إجراءات فورية لمنع انتشار الموت على نطاق واسع.

(تغطية صحفية للنشرة العربية زكية عبدالنبي – تحرير مروة غريب)

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