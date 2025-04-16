العراق يستدعي السفير اللبناني على خلفية تصريح لرئيس لبنان

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(رويترز) – نقلت وكالة الأنباء العراقية عن وزارة الخارجية قولها يوم الأربعاء إن العراق استدعى سفير لبنان في البلاد على خلفية تصريحات الرئيس اللبناني جوزاف عون بشأن قوات الحشد الشعبي العراقية.

وقال عون خلال مقابلة مع صحيفة العربي الجديد نُشرت يوم الأربعاء إن لبنان لن يحاكي قوات الحشد الشعبي العراقية فيما يتعلق بفرض احتكار الدولة للسلاح.

وقوات الحشد الشعبي قوة أمنية حكومية تضم عدة فصائل مسلحة، بعضها يحظى بدعم إيراني.