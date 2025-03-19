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العراق يضبط سفينة يشتبه أنها تهرب وقودا في الخليج

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بغداد (رويترز) – قالت القوات البحرية العراقية في بيان إنها ضبطت سفينة مجهولة الهوية في المياه الإقليمية العراقية بالخليج يشتبه في تهريبها للوقود.

ويشيع تهريب الوقود في مياه الخليج حيث يُباع الوقود المدعوم بشدة من بعض البلدان في السوق السوداء لمشترين في المنطقة رغم أن من النادر نسبيا أن تضبط السلطات العراقية سفنا.

وذكرت البحرية في بيان أصدرته في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أن زورق دورية اعترض السفينة الثلاثاء بعد تلقي معلومات استخباراتية عما يشتبه في أنه “أعمال غير قانونية في مياهنا الإقليمية”.

وأضافت أن السفينة كان على متنها قبطان إيراني وطاقم من ثمانية هنود وعراقيين اثنين.

ونشرت البحرية صورة للسفينة لا يظهر فيها اسمها. ولم تقدم أي تفاصيل أخرى عنها.

وقالت البحرية إنها سحبت السفينة إلى مرسى قاعدة أم قصر البحرية لمزيد من التحقيقات، وسلمت الطاقم إلى الشرطة المحلية.

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