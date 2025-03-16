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العراق يضبط 1.1 طن من حبوب الكبتاجون قادمة من سوريا

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بغداد (رويترز) – قالت وزارة الداخلية العراقية يوم الأحد إن قوات الأمن ضبطت ما يقدر بنحو 1.1 طن من حبوب الكبتاجون المخدرة مخبأة داخل شاحنة دخلت العراق من سوريا عبر تركيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان بثه التلفزيون إن شحنة المخدرات، وهي الأكبر على الإطلاق التي يضبطها العراق، جرى تعقبها واعتراضها بعد تلقي “معلومات مهمة جدا من إدارة المخدرات في المملكة العربية السعودية”.

ويقول مسؤولون غربيون في مجال مكافحة المخدرات إن الكبتاجون، وهو منشط مسبب للإدمان من نوع الأمفيتامين، يُنتج بكميات كبيرة في سوريا منذ سنوات.

الكبتاجون هو مزيج من الأمفيتامينات ويعرف أيضا باسم “كوكايين الفقراء”، وهو أحد المخدرات الرائجة بين الشباب الأثرياء في الشرق الأوسط.

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