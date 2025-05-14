العفو الدولية تتّهم الجيش الأوغندي بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على دولة جنوب السوان

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دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الثلاثاء مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ قرار حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان، واصفة وجود قوات أوغندية في الدولة الفتية بأنه انتهاك واضح للقرار.

وجنوب السودان دولة فقيرة تعاني من اضطرابات أمنية وسياسية مزمنة، لكنّ استئناف القتال في ولاية أعالي النيل (شمال) بين قوات موالية للرئيس سالفا كير وأخرى موالية لغريمه رياك مشار الذي يشغل منصب النائب الأول للرئيس والذي تمّ اعتقاله في نهاية آذار/مارس أثار المخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة في الدولة الفتية.

وفي آذار/مارس، في أعقاب اندلاع قتال في شمال شرق دولة جنوب السودان بين الجيش وميليشيا تقول الحكومة إنّها موالية لنائب الرئيس ريك مشار، أعلنت أوغندا المجاورة أنها نشرت قوات خاصة في جارتها لدعم كير بناء على طلبه.

ويومها اعتبر البرلمان الأوغندي أنّ قرار نشر هذه القوات جاء بناءً على طلب كير “لتجنب كارثة أمنية محتملة”.

لكنّ منظمة العفو الدولية قالت الثلاثاء إنّ لديها مقاطع فيديو توثّق عملية دخول قوات إلى العاصمة جوبا، بالإضافة إلى “ناقلات جند مدرعة وشاحنات عسكرية… تحمل دبابات” في انتهاك” لبنود قرار الحظر.

وهذا الحظر الذي يفترض أن ينتهي في 31 أيار/مايو، ساري المفعول منذ 2018 عندما أنهى اتفاق سلام حربا أهلية استمرت خمس سنوات بين كير ومشار.

ربو/بم