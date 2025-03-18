الغارات الإسرائيلية تكشف هشاشة وقف إطلاق النار في لبنان

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بيروت (رويترز) – قالت مصادر أمنية لبنانية إن الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة في جنوب لبنان أسفرت عن مقتل خمسة من أعضاء جماعة حزب الله خلال الأيام القليلة الماضية مما يؤكد هشاشة وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة.

يأتي هذا في الوقت الذي استأنفت فيه إسرائيل الغارات الجوية العنيفة على قطاع غزة.

وشكلت الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان أعنف التداعيات لحرب غزة التي امتدت لشهور عبر الحدود قبل أن تتصاعد إلى هجوم إسرائيلي مدمر قضى على قيادة الجماعة المدعومة من إيران والكثير من مقاتليها ودمر جزءا كبيرا من ترسانتها.

ورغم أن وقف إطلاق النار أدى إلى خفض العنف بشكل كبير، يتبادل الطرفان الاتهامات بالتقصير في تنفيذه بالكامل. وتقول إسرائيل إن حزب الله لا يزال يمتلك بنية تحتية في الجنوب، بينما يقول لبنان وحزب الله إن إسرائيل تحتل بعض الأراضي في لبنان بعدم انسحابها من خمسة مواقع على قمم تلال.

وأفاد الجيش الإسرائيلي باستهداف خمسة من حزب الله في ثلاث هجمات منفصلة بجنوب لبنان منذ 15 مارس آذار.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف في هجوم يوم الأحد اثنين من حزب الله “كانا يهمان في أعمال استطلاع وتوجيه عمليات إرهابية في منطقتي ياطر وميس الجبل جنوب لبنان”.

وذكرت مصادر أمنية لبنانية أن خمسة من حزب الله قُتلوا.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إن عيارا ناريا أطلق على الأرجح من لبنان أصاب سيارة متوقفة في مستوطنة أفيفيم الإسرائيلية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة.