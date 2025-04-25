الفاتيكان ينهي استعداداته لجنازة البابا فرنسيس

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أنهى الفاتيكان الجمعة استعداداته لجنازة البابا فرنسيس التي ستقام صباح السبت في ساحة القديس بطرس في روما والتي أغلقت أمام الجمهور بعد ثلاثة ايام توافد فيها المؤمنون من مختلف أقطار العالم لإلقاء النظرة الاخيرة على الحبر الأعظم.

واعلن الفاتيكان أن نحو 250 ألف شخص توافدوا الى كاتدرائية القديس بطرس منذ الأربعاء للمرور أمام نعش البابا الراحل.

وصرّح الإيطالي إيغو فيليتشي (53 عاما) “يا له من رجل عظيم! كان يحبّ الجميع، من كلّ ديانة، وكان لا بدّ لي من الحضور”.

وظلت الكاتدرائية مفتوحة طوال الليل يومي الأربعاء والخميس لاستقبال الوافدين.

واغلقت ساحة القديس بطرس الجمعة في الساعة 17,00 (15,00 ت غ) تمهيدا لمراسم الجنازة التي تبدأ السبت في الساعة العاشرة (8,00 ت غ)، فيما انتهى توافد المؤمنين أمام النعش في الساعة 19,00 (17,00 ت غ).

لكن الساحة ستعاود استقبال الحشود اعتبارا من الساعة الخامسة والنصف صباح السبت (3,30 ت غ).

ويتوقع أن يشارك أكثر من خمسين رئيس دولة وعشرة ملوك في مراسم الجنازة التي تواكبها تدابير أمنية مشددة، إضافة الى العديد من كبار المسؤولين يتقدمهم الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش.

– عشرات الوفود –

وبدأت عشرات من الوفود الأجنبية تصل الجمعة الى روما. وتتجه كل الانظار الى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يقوم باول رحلة خارجية في ولايته الثانية. وقال ترامب قبيل مغادرته الى العاصمة الإيطالية “سنلتقي العديد من القادة الاجانب” على هامش الجنازة.

من جهته، أعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أنه غير واثق من حضور الجنازة بسبب انشغالاته.

في المقابل، اعلن الاليزيه أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لن يجري “أي لقاء دبلوماسي على هامش جنازة البابا”.

واتخذت السلطات الإيطالية والفاتيكان في المنطقة المحيطة ببازيليك القديس بطرس إجراءات أمنية مشددة، مع نشر آلاف المتطوعين وعناصر إنفاذ القانون، ونظام مضاد للطائرات المسيّرة، وقناصة على أسطح المنازل، وطائرات مقاتلة جاهزة للإقلاع.

وسيتم تعزيز هذه التدابير الأمنية الاستثنائية في الساعات المقبلة.

وفي الساعة الثامنة مساء الجمعة (18,00 ت غ)، تم إغلاق نعش البابا خلال مراسم خاصة شارك فيها الكرادلة وترأسها الكاردينال كيفن فاريل الذي يشرف على تصريف الأعمال في الحاضرة الفاتيكانية حتى انتخاب بابا جديد.

– حضور للفقراء –

توفي أول رأس للكنيسة الكاثوليكية من أميركا الجنوبية الإثنين في عيد الفصح عن 88 عاما، بعد أقل من شهر من خروجه من المستشفى في روما حيث كان يتلقى العلاج من التهاب رئوي حاد.

وسجي البابا في رداء أحمر وعلى رأسه تاج أسقفي أبيض وبين يديه مسبحة.

وبعد الجنازة التي يتوقع ان تنتهي قرابة الساعة 11,30 (9,30 ت غ)، سينقل النعش ويعبر شوارع روما قبل أن يوارى في كاتدرائية سانتا ماريا ماجوري بناء على رغبة البابا الراحل في مراسم خاصة.

وقال الكرسي الرسولي إنّ مجموعة من الفقراء ستكون حاضرة في كنيسة سانتا ماريا ماجوري، مذكّرا بأنّ الفقراء كانت لهم مكانة مميّزة “في قلب وتعاليم الأب الأقدس، الذي اختار اسم القديس فرنسيس”.

وأعلن الفاتيكان في بيان الحداد تسعة أيام على البابا فرنسيس، اعتبارا من السبت.

وخلال فترة الحداد، ستقام مراسم مهيبة كل يوم في كاتدرائية القديس بطرس حتى الأحد في الرابع من أيار/مايو.

وبعد الجنازة، ستتجه كل الأنظار إلى الكرادلة الناخبين البالغ عددهم 135 والذين تقل أعمارهم عن 80 عاما والذين سيجتمعون في جلسات مغلقة لاختيار خليفة فرنسيس.

ولم يعرف بعد موعد بدء المجمع المغلق، لكن كاردينال لوكسمبورغ جان-كلود هوليريش، وهو يسوعي كان مستشارا مقرّبا من البابا فرنسيس، رجّح أن يبدأ الكرادلة مجمعهم في 5 أو 6 أيار/مايو، أي فور انتهاء فترة الحداد التي أعلنها الكرسي الرسولي.

وسيجتمع الكرادلة الذين بدأوا التجمع في روما من أنحاء العالم أجمع، في كنيسة سيستينا وسيجرون أربع جلسات انتخاب يوميا، اثنتين في الصباح واثنتين بعد الظهر.

بور/الح-م ن-ب ق