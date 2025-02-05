الفلسطينيون يتعهدون بالبقاء فوق أنقاض غزة ويرفضون خطة ترامب لتهجيرهم

reuters_tickers

2دقائق

من نضال المغربي وحاتم خالد

القاهرة/غزة (رويترز) – رفض سكان غزة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على القطاع الفلسطيني ونقلهم خارجه، وتعهدوا بعدم مغادرة أنقاض منازلهم في القطاع الساحلي الذي يريد ترامب تحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

وقال سمير أبو باسل من مدينة غزة عبر أحد تطبيقات التراسل “خلي ترامب يروح ع جهنم هو وأفكاره وأمواله وكل اللي بيفكر وبيعتقد فيه. إحنا مش راح نروح أي مكان. إحنا مش جزء من أملاكه وعقاراته”.

وأضاف أبو باسل وهو أب لخمسة أبناء ونزح من منزله قرب جباليا في شمال قطاع غزة “الشي الأسهل ليحل الصراع إنه ياخد الإسرائيليين ويحطهم عنده، يسكنهم عنده في إحدى الولايات. هم الأغراب مش الفلسطينيين. إحنا أصحاب الدار”.

وقال ترامب إنه يتصور بناء منتجع يمكن للجنسيات المختلفة العيش فيه بعد القصف الإسرائيلي الذي استمر أكثر من 15 شهرا ودمر القطاع الصغير. وتشير الإحصاءات الفلسطينية إلى أن القصف الإسرائيلي أودى بحياة أكثر من 47 ألف شخص.

وأكد سكان غزة أن ترامب لن ينجح في إخراجهم من القطاع بعدما فشلت الحرب والقنابل في ذلك.

وقال أبو باسل “كان بيحكي بعجرفة… عليه يجربنا وراح يشوف أنه كل هالخيالات اللي في راسه ما راح تنجح معنا”.

ومع تصاعد القتال في حرب غزة، خشي الفلسطينيون من حدوث “نكبة” أخرى، لكنهم الآن يخشون من موجة أخرى من التهجير.

وقالت أم تامر جمال (65 عاما) الأم لستة أبناء لرويترز عبر أحد تطبيقات التراسل “ما راح نترك أرضنا، وما راح نسمح بنكبة تانية، إحنا ربينا أولادنا وعلمتهم أنه ما يسمحوا بحدوث نكبة تانية”.

وقالت من مدينة غزة “هاد (ترامب) واحد مجنون، ما تركنا غزة تحت القصف والتجويع، كيف بيفكر أنه يطلعنا يعني؟ ما راح نروح أي مكان”.