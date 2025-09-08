القبض على شاب بعد مقتل رجلي شرطة في هجوم مسلح بتركيا

أنقرة (رويترز) – قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن الجهات المختصة ألقت القبض على شاب (16 عاما) على خلفية مقتل شرطيين اثنين في هجوم مسلح على مركز للشرطة بمدينة إزمير غربي البلاد يوم الاثنين.

وتعرضت إزمير، ثالث أكبر مدينة تركية وتقع على ساحل بحر إيجة، لهجمات مسلحة في الماضي من بينها تفجير سيارة مفخخة أمام محكمة في عام 2017، مما أسفر عن مقتل شخصين.

لكن المسؤولين لم يدلوا بأي إشارة إلى الدافع المحتمل وراء هجوم يوم الاثنين الذي وقع في منطقة بالتشوا بالمدينة وأسفر أيضا عن إصابة شرطيين اثنين.

وحدد الوزير في منشور على منصة إكس أن الشاب يدعى إ.ب. وقال إن أحد الشرطيين المصابين يعاني من جروح خطيرة، بينما أصيب الآخر بجروح طفيفة.

وبثت محطات تركية لقطات من كاميرات مراقبة تظهر مهاجما يرتدي قناعا أسود ويطلق النار من بندقية على مركز الشرطة من الجهة المقابلة للشارع.

وفي لقطات بثتها قناة (إن.تي.في) التركية في وقت لاحق، ظهر المهاجم وهو يطلق النار قبل أن يسقط متأثرا بإصابة في ساقه، وكان يردد باستمرار “الله أكبر” بينما كانت الشرطة تقترب للقبض عليه.

وشهدت تركيا في السابق هجمات شنها مسلحون أكراد وجماعات إسلامية ومنظمات يسارية متطرفة، وكانت قوات الأمن والمؤسسات الحكومية من بين الأهداف في كثير من الأحيان.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمد محمدين)