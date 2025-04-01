القضاء القبرصي يبرّئ خمسة إسرائيليين من تهمة اغتصاب شابة بريطانية جماعيا

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أخلت محكمة قبرصية الإثنين سبيل خمسة سيّاح إسرائيليّين بعدما برّأتهم من تهمة اغتصاب شابة بريطانية جماعيا في منتجع “آيا نابا” الساحلي في جنوب شرق الجزيرة في أيلول/سبتمبر 2023، معتبرة أنّ المدّعية “غير جديرة بالثقة”.

والشبّان الإسرائيليون الخمسة يتحدّرون من قرية مجد الكروم العربية وتتراوح أعمارهم بين 19 و20 عاما وقد دفعوا جميعا ببراءتهم خلال المحاكمة.

وقضت المحكمة الجنائية لمحافظة فاماغوستا حيث تقع آيا نابا ببراءة جميع المتّهمين الخمسة من كلّ التّهم الموجّهة إليهم، بما في ذلك الاغتصاب والخطف، وذلك بعد أن خلصت إلى أنّ أقوال المدّعية “تنطوي على تناقضات بارزة ومتعدّدة”.

وقالت المحكمة في بيان إنّها وجدت في إفادة المدّعية “نقاط ضعف جوهرية تتعلّق بتحديد ونَسب الأفعال إلى أفراد محدّدين”.

وأضافت أنّه “بالنظر إلى هذه الشكوك الجوهرية بمصداقية إفادتها (…) فقد اعتُبرت المدّعية غير جديرة بالثقة”.

وسبق للمدّعية التي كان عمرها 20 عاما حين حدثت الواقعة المفترضة أن قالت للشرطة إنّ المدّعى عليهم اقتادوها بالقوة من حفلة حول حوض سباحة إلى غرفة فندق حيث اغتصبوها جماعيا.

لكنّ المحكمة وجدت هذا الادّعاء “غير مقنع” لأنّ المدّعية غيّرت أقوالها بشأن عدد الأشخاص الذين كانوا موجودين في الغرفة كما نسبت نفس الفعل الجنسي إلى أشخاص مختلفين.

كذلك، فقد أكّدت المدّعية في إفادتها بأنّها صرخت طلبا للمساعدة، لكنّ المحكمة خلصت إلى أنّ شهودا كانوا في غرفة مجاورة لم يسمعوا أيّ صراخ.

وبحسب المحكمة، فإنّ المدّعية تناولت كمية كبيرة من الكحول والمخدرات لكن “ليس إلى حدّ يجعلها غير قادرة على إعطاء موافقتها” على ممارسة الجنس وبالتالي اعتبارها ضحية جرم اغتصاب.

وخلصت المحكمة أيضا إلى أنّه لا يمكن استبعاد أن تكون العلامات التي وجدت على جسد المدّعية نتيجة “ممارسة جنسية بالتراضي”.

وتعليقا على الحُكم، أعربت مجموعة تدعم المدّعية وتطلق على نفسها اسم “دجاستيس أبرود” عن أٍفها لقرار المحكمة، مشيرة إلى أنّ عائلة الشابة بدأت حملة جمع تبرّعات للطعن في الحكم.

وتتشابه وقائع هذه القضية مع قضية أخرى سبقتها بأربع سنوات.

وفي 2019، اتّهمت شابة بريطانية 12 سائحا إسرائيليا باغتصابها جماعيا في أيا نابا، فتمّ توقيفهم قبل أن يفرج عنهم بعدما تراجعت المدّعية عن أقوالها.

غير أنّ الشابة أكدت لاحقا أن تراجعها تمّ بضغط من الشرطة.

وفي 2020، حُكم على الشابة البالغة 19 عاما بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة الإخلال بالنظام العام. وفي 2022، ألغت المحكمة العليا في قبرص الحكم الصادر بحقها في الاستئناف.

سس/بم