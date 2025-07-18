القوات السورية تستعد لإعادة الانتشار في السويداء رغم التحذيرات الإسرائيلية

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بيروت (رويترز) – قال متحدث باسم وزارة الداخلية السورية يوم الجمعة إن قوات الأمن تستعد لإعادة الانتشار في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية لفض الاشتباكات بين الدروز والعشائر البدوية، مما يفاقم الضغط على وقف هش بالفعل لإطلاق النار في جنوب البلاد.

وأدى وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه يوم الأربعاء إلى توقف لفترة وجيزة لأعمال قتالية دامية استمرت لأيام بعد أن اندلعت عندما اشتبك مقاتلون من البدو والدروز في محافظة السويداء مما دفع الحكومة السورية إلى نشر قوات، وهو ما أسفر عن تصاعد العنف.

وتدخلت إسرائيل في الاشتباكات وقالت إنها لن تسمح للحكومة السورية التي يقودها إسلاميون بنشر قوات في الجنوب، وشنت هجمات على القوات السورية في السويداء وعلى وزارة الدفاع وبالقرب من القصر الرئاسي في دمشق.

وانسحبت القوات السورية من السويداء بعد إعلان وقف إطلاق النار، لكن الاشتباكات اندلعت مجددا في وقت متأخر من أمس الخميس بين مقاتلي العشائر البدوية والدروز، وهم جزء من أقلية دينية لها وجود أيضا في لبنان وإسرائيل.

ونفذ الجيش الإسرائيلي هجمات جديدة في محافظة السويداء خلال الليل.

وتتعهد إسرائيل بحماية الدروز في المنطقة من أي هجوم، وتدعمها في ذلك دعوات من الأقلية الدرزية الموجودة في إسرائيل.

ويبدو أن انعدام الثقة البالغ لدى إسرائيل في القيادة السورية الجديدة التي يقودها الإسلاميون يتناقض مع موقف الولايات المتحدة التي أعلنت عدم دعمها للضربات الإسرائيلية الأحدث على سوريا.

وتدخلت الولايات المتحدة للمساعدة في إبرام وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والمقاتلين الدروز، وصرح البيت الأبيض يوم الخميس بأن وقف إطلاق النار يبدو صامدا.

واتهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي يسعى إلى توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة، إسرائيل بمحاولة شق الصف في سوريا، ووعد بحماية الأقلية الدرزية في بلاده.