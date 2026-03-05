The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

القوات المسلحة الإيرانية تنفي إطلاق صاروخ باتجاه تركيا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

5 مارس آذار (رويترز) – أكدت القوات المسلحة الإيرانية في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية اليوم الخميس احترامها لسيادة تركيا ونفيها إطلاق أي صواريخ باتجاه أراضيها.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد قالت أمس الأربعاء إن منظومات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف شمال الأطلسي دمرت فوق شرق البحر المتوسط صاروخا باليستيا أُطلق من إيران باتجاه المجال الجوي التركي ومر فوق سوريا والعراق.

(تغطية صحفية جنى شقير والولي الولي – إعداد مروة غريب للنشرة العربية )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية