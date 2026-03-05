القوات المسلحة الإيرانية تنفي إطلاق صاروخ باتجاه تركيا
5 مارس آذار (رويترز) – أكدت القوات المسلحة الإيرانية في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية اليوم الخميس احترامها لسيادة تركيا ونفيها إطلاق أي صواريخ باتجاه أراضيها.
وكانت وزارة الدفاع التركية قد قالت أمس الأربعاء إن منظومات الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لحلف شمال الأطلسي دمرت فوق شرق البحر المتوسط صاروخا باليستيا أُطلق من إيران باتجاه المجال الجوي التركي ومر فوق سوريا والعراق.
(تغطية صحفية جنى شقير والولي الولي – إعداد مروة غريب للنشرة العربية )