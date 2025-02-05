الكرملين: روسيا تدعم حل الدولتين في الشرق الأوسط

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موسكو (رويترز) – قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين يوم الأربعاء إن روسيا تعتقد أن التسوية في الشرق الأوسط ممكنة فقط على أساس حل الدولتين، وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يرغب في أن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة وتعيد تطويره.

وذكر ترامب أن غزة ستصبح “ريفييرا الشرق الأوسط” بعد أن كان اقترح إعادة توطين أكثر من مليوني فلسطيني بشكل دائم من قطاع غزة إلى دول مجاورة.

وشدد بيسكوف على موقف موسكو بأن السبيل الوحيد لحل الصراع في الشرق الأوسط هو إنشاء دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل.

وقال للصحفيين “هذه هي الفرضية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذي الصلة، وهذه هي الفرضية التي تتوافق عليها الغالبية العظمى من البلدان المعنية بهذه المشكلة. ننطلق منها ونؤيدها ونعتقد أن هذا هو الخيار الوحيد الممكن”.

وأضاف بيسكوف أن فكرة ترامب بشأن إعادة التوطين قوبلت بالرفض من قبل العواصم العربية الكبرى.