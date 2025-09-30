الكرملين يأمل في تنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة

موسكو (رويترز) – عبر الكرملين يوم الثلاثاء عن أمله في أن تنفَذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة وأن تسهم في أن يعم السلام في الشرق الأوسط.

وحصل ترامب يوم الاثنين على تأييد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمقترح سلام ترعاه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة عامين في غزة، لكن لا تزال هناك تساؤلات عما إذا كانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ستقبل الخطة.

وفي اتصال مع الصحفيين، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “روسيا تدعم وترحب دائما بأي جهود يبذلها ترامب لإنهاء المأساة التي تتكشف حاليا”.

وأضاف “وبالطبع، نريد أن تنفَذ هذه الخطة وأن تسهم في إنهاء الأحداث في الشرق الأوسط سلميا”.

وانتقدت روسيا العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة على مدار العامين الماضيين وسط تزايد قوة التحالف بين موسكو وإيران الخصم الإقليمي اللدود لإسرائيل.

وتؤكد موسكو دوما أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع في الشرق الأوسط.

(إعداد نهى زكريا ومروة غريب للنشرة العربية)