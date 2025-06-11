الكرملين يؤكد استعداد روسيا للمساعدة في إزالة مواد نووية من إيران

reuters_tickers

1دقيقة

موسكو (رويترز) – أكد الكرملين يوم الأربعاء أن روسيا مستعدة للمساعدة في إزالة المواد النووية الزائدة من إيران إذا رأت واشنطن وطهران أن هذه المساعدة مفيدة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف في وقت سابق من يوم الأربعاء إن روسيا مستعدة للمساعدة في إزالة المواد النووية الزائدة من الأراضي الإيرانية وتحويلها إلى وقود للمساعدة في تضييق هوة الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران على برنامج طهران النووي.

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا مستعدة للمساعدة إذا لزم الأمر.