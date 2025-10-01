The Swiss voice in the world since 1935
الكرملين يقول إنه يأمل في تنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

موسكو (رويترز) – عبر الكرملين يوم الثلاثاء عن أمله في أن تنفَذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، كما قدم دبلوماسي روسي المزيد من الدعم في مكالمة هاتفية مع مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية.

وحصل ترامب يوم الاثنين على تأييد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمقترح سلام ترعاه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة عامين في غزة، لكن لا تزال هناك تساؤلات عما إذا كانت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ستقبل الخطة.

وفي اتصال مع الصحفيين، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “روسيا تدعم وترحب دائما بأي جهود يبذلها ترامب لإنهاء المأساة التي تتكشف حاليا”.

وأضاف “وبالطبع، نريد أن تنفَذ هذه الخطة وأن تسهم في إنهاء الأحداث في الشرق الأوسط سلميا”.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في وقت لاحق أن سيرجي فيرشينين نائب وزير الخارجية أكد لحسين الشيخ نائب رئيس السلطة الفلسطينية في اتصال هاتفي دعم روسيا “لأي خطوات من شأنها تسهيل وقف إراقة الدماء”.

وأضافت الوزارة أن فيرشينين عبر عن أمله “في أن يسمح التنفيذ الناجح للمبادرة الأمريكية الجديدة بوقف إطلاق نار مستدام في غزة، وتحرير الرهائن والمعتقلين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة دون عوائق”.

وقالت الوزارة إن موسكو تدعم حلا ينص على “إقامة دولة فلسطينية مستقلة تتعايش بسلام ووئام مع إسرائيل”.

وانتقدت روسيا العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة على مدار العامين الماضيين وسط تزايد قوة التحالف بين موسكو وإيران الخصم الإقليمي اللدود لإسرائيل.

وتؤكد موسكو دوما أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع في الشرق الأوسط.

(إعداد نهى زكريا ومروة غريب للنشرة العربية)

