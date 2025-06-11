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الكنيست الإسرائيلي يستعد للتصويت على حل نفسه في خطوة قد تؤدي لانتخابات مبكرة

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من معيان لوبيل

القدس (رويترز) – من المقرر أن يجري البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) تصويتا تمهيديا يوم الأربعاء لحل نفسه بعد خلاف على التجنيد الإلزامي، في خطوة أولى قد تؤدي إلى إجراء انتخابات مبكرة تظهر استطلاعات الرأي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيخسرها.

ولا يزال من الممكن إلغاء التصويت في اللحظة الأخيرة، وحتى لو جاءت نتيجته ضد نتنياهو فسيكون الأول فقط من أصل أربعة عمليات تصويت مطلوبة لإجراء انتخابات مبكرة.

وهذا من شأنه أن يمنح ائتلاف نتنياهو الحاكم مزيدا من الوقت لحل أسوأ أزماته السياسية وتجنب إجراء تصويت سيكون الأول في إسرائيل منذ اندلاع الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وذكر بوعز بسموث، وهو مشرع من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، أن حل الكنيست لن يكون غير انتصار لأعداء إسرائيل. وقال لرويترز “هذا هو آخر شيء تحتاجه إسرائيل في الحرب”.

ويسعى نتنياهو جاهدا لحل مأزق يواجهه الائتلاف بشأن مشروع قانون التجنيد العسكري الجديد الذي أدى إلى الأزمة الحالية.

وتحاول بعض الأحزاب الدينية في ائتلاف نتنياهو إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية المتشددة (الحريديم) من الخدمة العسكرية الإلزامية في إسرائيل، بينما يريد مشرعون آخرون إلغاء أي إعفاءات من هذا القبيل تماما.

ويعد الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية قضية ساخنة في إسرائيل منذ سنوات، لكنها أصبحت مثيرة للجدل تحديدا خلال حرب غزة لأن إسرائيل عانت من أعلى نسبة خسائر في ساحة المعركة منذ عقود وأصبح جيشها المنهك في احتياج إلى المزيد من القوات.

ومع نفاد صبرها من الجمود السياسي، قالت أحزاب متشددة إنها ستصوت مع أحزاب المعارضة لصالح حل الكنيست وتقديم موعد الانتخابات التي لن تجرى حتى أواخر عام 2026.

وقالت النائبة ميراف ميخائيلي عن حزب العمل المعارض “من الملح أكثر من أي وقت مضى استبدال حكومة نتنياهو، وتحديدا هذه الحكومة السامة والضارة”.

وأضافت “من الملح إنهاء الحرب في غزة وإعادة كل الرهائن، ومن الملح البدء في إعادة بناء دولة إسرائيل وتضميد جراحها”.

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