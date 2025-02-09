الكوسوفيون أدلوا بأصواتهم ومعسكر رئيس الوزراء يأمل بالغالبية المطلقة

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أغلقت مكاتب الاقتراع في كوسوفو وحصد معسكر رئيس الوزراء المنتهية ولايته ألبين كورتي ما يتجاوز بقليل 40 في المئة من الاصوات بحسب تقديرات أولى، أي اقل من الغالبية المطلقة التي كان يأمل بها.

وافادت تقديرات وسائل الاعلام المحلية بأن حزبه الاشتراكي الديموقراطي “تقرير المصير” نال 42,3 في المئة من الاصوات، متقدما على حزب كوسوفو الديموقراطي (21,3 في المئة).

وخلال إدلائه بصوته، قال كورتي الذي جعل من هذه الانتخابات “استفتاء تاريخيا” في هذا البلد الذي انفصل عن صربيا في 2008، “أشكر جميع مواطني كوسوفو الذين صوتوا حتى الآن وأشجع الجميع على القيام بذلك. مارسوا حقكم الديموقراطي في إسماع أصواتكم.

خاض كورتي وحزبه حملته الانتخابية متعهدا أن يحكم كوسوفو “من أقصاها إلى أقصاها”، أي حتى المناطق التي يقطنها بشكل أساسي الصرب وحيث نفوذ بلغراد أكثر وضوحا من نفوذ بريشتينا.

لكن العديد من الناخبين اعتبروا أن القضايا الاقتصادية تمثل أولوية في بلد يشهد نموا، لكنه يبقى من بين الأفقر في القارة الأوروبية.

وقالت المعلمة رمزية حليمي لوكالة فرانس برس بعد الإدلاء بصوتها “نعتقد أن التغيير سيأتي. أنا أفكر في التوظيف والاقتصاد وكل القطاعات الأخرى”.

وقالت مورينا إسماعيلي التي أدلت بصوتها لأول مرة إن “الشاغل الرئيسي بالنسبة لي يتمثل في تحسين النظام التعليمي وإحداث مزيد من الفرص للشباب مثلي”.

في الأشهر الأخيرة، أغلق رئيس الوزراء الكثير من المؤسسات الموازية (بنوك ومكاتب بريد وإدارات) التي مولتها صربيا لتضمن ولاء الأقلية الصربية.

وفي الانتخابات الاخيرة العام 2021، فاز حزب كورتي بنسبة 50,28% من الأصوات، متقدما على حزب كوسوفو الديموقراطي الذي حصل على 17%.

ومن بين المقاعد العشرين المخصصة للأقليات، فازت اللائحة الصربية (صربسكا ليستا) عام 2021 بكل المقاعد العشرة المخصصة للأقلية الصربية. والنتيجة التي سيُحققها هذا الحزب الذي تعتبره بريشتينا ذراعا لصربيا، ستكون أيضا تحت مجهر السلطات.

– توتر متكرر –

قال زعيم اللائحة الصربية زلاتان إيليك في مقابلة هذا الأسبوع إن “التصويت للائحة الصربية يعني التصويت للدولة الصربية”.

وأضاف “كل صربي لا يصوت غدا أو يصوت ضد اللائحة الصربية، هو في الواقع يعطي صوته لكورتي ومن يُطيعونه”.

من جهته، دعا الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أيضا إلى التصويت لمرشحي صربسكا لانهم “الضامنون الوحيدون لعدم طرد كورتي الصرب من كوسوفو”. اتسمت سنوات حكم ألبين كورتي بتوتر متكرر مع الأقلية الصربية ومع بلغراد، لا سيما منذ فشل المحادثات التي رعاها الاتحاد الأوروبي عام 2023.

في أيار/مايو من السنة نفسها أصيب عشرات من عناصر قوة حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي في مواجهات مع صرب. وفي أيلول/سبتمبر 2023 أقدمت مجموعة تضم صربا مدججين بالسلاح على قتل شرطي كوسوفي قبل ان تتحصن لساعات في دير وتفر بعد ذلك سيرا إلى صربيا. في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2024 أدى هجوم على قناة مائية حيوية لإنتاج الكهرباء في كوسوفو إلى رفع منسوب التوتر مجددا.

إلا أن ذلك لم يزعزع نهج كورتي المتشدد حيال صربيا، رغم استياء المجتمع الدولي الذي يتهمه برفض أي حوار.

ولا يزال أنصاره مأخوذين برؤية هذا المسؤول الطالبي السابق الذي سمي “تشي غيفارا كوفوسو” لنضاله طوال أعوام ضد صربيا، الامر الذي كلفه تمضية سنين عدة في السجن قبل الاستقلال.

وقال زيك كورتاج (40 عاما) بعيد وصوله الى مطار بريشيتنا السبت قبل الانتخابات: “يمكنكم أن تروا الامور التي قام بها (كورتي). لا احد يستطيع أن يحل محله”.

اه-روس/غ ر-ريم-ب ق/ليل