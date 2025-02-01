اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدافع عن نفسها إزاء اتهامها بالتقصير في حرب غزة

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إزاء اتهامها بعدم زيارة المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل وعدم تقديم المساعدة الكافية للرهائن المحتجزين في قطاع غزة، قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذا الأسبوع بالدفاع عن نفسها، في موقف علنيّ نادر أوضحت فيه حدود دورها.

وشددت المنظمة على حيادها، مؤكدة أن “تصعيد العنف في إسرائيل وغزة والضفة الغربية ترافق مع مزايدات في الخطاب الذي يحط من إنسانية الأشخاص والمعلومات المضللة أو الكاذبة حول اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعملنا في النزاع الحالي”.

– الرهائن –

سهلت آليات الصليب الأحمر في الأيام الماضية عمليات نقل المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية والرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل، في إطار عمليات التبادل بين طرفَي النزاع بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بينهما.

لكن عمليات نقل الرهائن تثير انتقادات لطريقة ترتيبها التي تحولت الخميس إلى فوضى عارمة وسط حشود غفيرة وانتشار كثيف لمقاتلي حماس والجهاد الإسلامي الملثمين والمسلحين.

وقال جيرالد شتاينبرغ رئيس منظمة “مونيتور”، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية يمينية تقوم بمراقبة المنظمات التي تقدم المساعدة للفلسطينيين، متحدثا لمجلة كويليت الأسترالية إن “مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر لم يفعلوا شيئا للتصدي لهذا الاستعراض الترهيبي غير اللائق والذي انطوى على إذلال علني”.

ولفتت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن نجاح عمليات التبادل المماثلة يقوم على “السلامة”، وأن “التدخل لدى عناصر أمن مسلحين قد يعرض للخطر سلامة موظفي اللجنة، والأهم من ذلك سلامة الرهائن”.

كما أكدت المنظمة التي تتخذ مقرا في جنيف، أنها لم تعط إذنا لـ”أشخاص يحملون أعلام حماس بتسلق سقف حافلاتنا في رام الله” عند إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين، “كما أننا لا نملك الوسائل لمنعهم” من ذلك.

– “لا حق في الوجود” –

في أواخر 2023، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك إيلي كوهين أن “الصيب الأحمر لا حق له في الوجود إن لم يقم بزيارة” الرهائن المحتجزين في غزة.

لكن المنظمة تعول في عملها على حسن نوايا أطراف النزاع. وقالت “نطالب باستمرار منذ اليوم الأول بالوصول إلى الرهائن”.

وواجهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر انتقادات خلال الحرب العالمية الثانية، أخذت عليها عدم تحركها بوجه النازيين، ولا سيما من أجل زيارة معسكرات الاعتقال، ما حملها لاحقا على تقديم اعتذارات. وقالت اللجنة مجددا هذا الأسبوع إن هذا كان “أكبر فشل” في تاريخها، مؤكدة رفضها التام “لمعاداة السامية على أشكالها”.

– معتقلون ومساعدات –

في المقابل، تواجه اللجنة الدولية للصليب الأحمر كذلك اتهامات ولا سيما على شبكات التواصل الاجتماعي، بعدم الضغط على إسرائيل من أجل أن تسمح لها مجددا بزيارة معتقلين فلسطينيين، وبعدم تقديم المساعدة للجرحى في قطاع غزة.

وأوضحت المنظمة أن زيارة المعتقلين تبقى “أولوية” وأنها تلفت “انتباه السلطات المختصة إلى هذه المسألة الحرجة” في إطار “حوار ثنائي طي الكتمان”.

وفي ما يتعلق بالمصابين، تلقى الصليب الأحمر مرارا طلبات بإخلاء مستشفيات في شمال القطاع، لكنه أشار إلى أن ذلك كان أمرا مستحيلا حتى وقت قريب “بسبب وضع أمني في غاية الصعوبة، فضلا عن قطع طرق وعدم إمكان الوثوق في الاتصالات”.

– الحياد –

قال الرئيس السابق للجنة الدولية للصليب الأحمر ليوبولد بواسييه في 1968 إن “النقد الذي تواجهه هذه المؤسسة المهيبة في غالب الأحيان هو الصمت الذي تحيط به بعض نشاطاتها”.

وبعد حوالى ستين عاما، تواجه المنظمة انتقادات مماثلة، تكثفت خصوصا مع الغزو الروسي لأوكرانيا وحرب غزة.

وتنشر المنظمة التي أسست عام 1863 في جنيف، أكثر من 18 ألف متعاون في أكثر من 90 بلدا، وهي تنفي أن تكون “متواطئة” وتشير إلى ضرورة إقامة “حوار محاط بالتكتم مع كل أطراف النزاع” مضيفة أن “حيادنا وعدم انحيازنا أساسيان حتى نكون قادرين على العمل في أي وضع كان”.

اب/دص/الح