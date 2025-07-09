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اللوفر أبوظبي يثري مجموعته الفنية بقطع فريدة

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يعرض متحف اللوفر أبوظبي خلال العام 2025 مقتنيات وقطعا معارة من متاحف عالمية، تغطي قرونا وثقافات وحركات فنية متعددة، بحسب ما أفاد مكتب أبوظبي الإعلامي الأربعاء.

ومن بين القطع المعروضة، حجر كريم من حقبة الإمبراطورية الرومانية يعود إلى القرن الأول، وتابوت مسيحي يرجع إلى القرن الثالث، إلى جانب مجموعة متميزة من اللوحات والأعمال المعاصرة لفنانين مشهورين، منهم كاندينسكي وجاكوميتي وتابيس. 

وتدعو هذه الأعمال الفنية الزوار إلى فهم السرد العالمي للمتحف من خلال عدسة الإبداع والتواصل والقوة الخالدة للفن.

م ل/الح

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