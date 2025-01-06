اللوفر حافظ في 2024 على عدد زواره رغم الإغلاقات خلال الأولمبياد

afp_tickers

3دقائق

حافظ متحف اللوفر في باريس العام الماضي على معدلات ارتياد ثابتة مقارنة بالسنة السابقة، إذ استقطب 8,7 ملايين زائر في 2024، رغم التراجع خلال الصيف الذي شهد إقامة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس، بحسب أرقام نشرتها المؤسسة الاثنين.

وقال أكبر متحف في العالم إنه حافظ على معدلات الارتياد “عند مستوى 2023″، مع 8,7 ملايين زائر في 2024 مقابل 8,9 ملايين في العام السابق (بتراجع 2%)، وفق تقديرات متحف اللوفر في بيان أرسله لوكالة فرانس برس.

وفي تموز/يوليو وآب/أغسطس، وهما الشهران اللذان أقيمت خلالهما الألعاب الأولمبية في باريس، استقبل المتحف 1,3 مليون زائر، وهو رقم أقل بنسبة 14% مقارنة بالفترة عينها من 2023. واضطر متحف اللوفر إلى إغلاق أبوابه يومي 25 و26 تموز/يولي لمناسبة حفل افتتاح الألعاب.

ومع ذلك، فإن الألعاب الأولمبية والبارالمبية “أعطت متحف اللوفر حضورا عالميا”، لا سيما في الخارج، “بسبب تركيب المرجل الأولمبي في حديقة تويلري، والذي استقطب جمهورا كبيرا”، وفق المتحف الذي أشار إلى تسجيل “أرقام جيدة في أواخر الموسم”.

في عام 2024، كان 77% من زوار متحف اللوفر من الأجانب، بينهم 13% أميركيون ونسبة من الأوروبيين (5% من كل من إيطاليا والمملكة المتحدة وألمانيا، و4% من إسبانيا). وأكد المتحف أن “الزائرين الصينيين (6% مقابل 2,4%) بدأوا في تسجيل عودة ملموسة”.

وقد أفاد 28% من الزوار من دخول مجاني إلى الموقع، فيما رفع المتحف أسعاره قبل عام فقط ليصبح سعر التذكرة العادية 22 يورو.

واستقطبت متاحف باريسية أخرى أعدادا كبيرة من السياح أيضا: فقد استقبل متحفا أورسيه وأورانجري 4,9 ملايين زائر في عام 2024، مقارنة بـ 5,07 ملايين في العام السابق، وفق بيان أصدرته المؤسسة العامة.

وأشارت المؤسسة إلى أن الحضور الإجمالي “انخفض بنسبة 3% فقط مقارنة بـ2023، وهو عام شهد ارتفاعا قياسيا في الحضور بنسبة تزيد عن 15% مقارنة بعام 2022” الذي كان لا يزال متأثرا بتبعات جائحة كوفيد.

وتميز عام 2024 بشكل ملحوظ “بنجاح المعارض المؤقتة”، ولا سيما “فان غوخ في أوفير سور واز. الأشهر الأخيرة”، الذي استقطب 794 ألف زائر، وهو “أفضل معدل ارتياد للمعارض في متحف (أورسيه) منذ افتتاحه”.

كب/جك/ص ك