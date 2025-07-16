المؤتمر حول الدولة الفلسطينية يقام على مستوى وزاري بنهاية الشهر الحالي

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من المرتقب أن يقام المؤتمر الدولي حول مستقبل الدولة الفلسطينية المقرّر في 28 و29 تموز/يوليو في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك على مستوى الوزراء، قبل “قمّة” لرؤساء الدول والحكومات في أيلول/سبتمبر، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.

وكان من المفترض في بادئ الأمر أن ينظّم المؤتمر الذي يتطرّق إلى القضيّة الفلسطينية وحلّ الدولتين الذي دعت له الجمعية العامة للأمم المتحدة في حزيران/يونيو، لكنّه أرجئ في اللحظة الأخيرة بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران.

وهو سيقام برئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية على مستوى الوزراء في نيويورك، في حين كان من المرتقب أن يشارك فيه رؤساء دول وحكومات في حزيران/يونيو.

وستكون فرنسا ممثّلة بوزير الخارجية جان-نويل بارو، وفق ما أفادت الوزارة.

وبعد المؤتمر، ستنظّم “قمّة على مستوى رؤساء الدول والحكومات في باريس أو في نيويورك” قبل “الجمعية العامة للأمم المتحدة” في أيلول/سبتمبر، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.

ومن شأن المؤتمر الدولي أن يتيح “إطلاق دينامية دبلوماسية وآفاق سياسية لتنفيذ حلّ الدولتين”، الفسلطينية والإسرائيلية، وفق المصدر عينه.

كما من شأنه أن “يدفع قدما بالاعتراف بدولة فلسطين من عدد محدّد من الدول لم يقم بذلك بعد، ولا سيّما فرنسا” ويركّز على “التطبيع والتكامل الإقليمي لإسرائيل مع الدول العربية والمسلمة”.

وأفاد المصدر عينه أن المؤتمر سيتطرّق أيضا إلى إصلاح السلطة الفلسطينية ونزع سلاح حماس.

مرا/م ن/ص ك