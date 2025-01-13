المبادلات التجارية بين الصين وروسيا بلغت مستوى قياسيا في 2024

afp_tickers

2دقائق

سجلت المبادلات التجارية بين الصين وروسيا مستوى قياسيا عام 2024، بحسب بيانات رسمية نشرت الإثنين، في مؤشر جديد إلى التقارب بين البلدين رغم العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو بعد غزوها أوكرانيا.

وبلغ إجمالي الصادرات والواردات الصينية مع روسيا حوالى 240 مليار يورو في 2024، بزيادة بنسبة حوالى 2%، بالمقارنة مع 235,3 مليار يورو في 2023، بحسب البيانات الرسمية للجمارك الصينية.

وبذلك تكون المبادلات الثنائية حققت مستوى تاريخيا ولو أنها سجلت تباطؤا واضحا بعد الزيادة الحادة بنسبة 26,3% بين 2022 و2023.

وتعززت الروابط السياسية والاقتصادية بين بكين وموسكو بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات الاقتصادية التي فرضها قسم من الأسرة الدولية على موسكو نتيجة لذلك.

وتقدم الصين نفسها على أنها طرف حيادي، ورفضت مرارا التنديد بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي رسالته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة رأس السنة، أكد شي جينبينغ أن الدولتين “تواصلان التقدم اليد باليد على طريق عدم الانحياز الصحيح”.

كذلك ازدادت المبادلات بين الصين والولايات المتحدة، القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم، بنسبة 3,7% خلال العام 2024 بالمقارنة مع العام السابق، محققة بالإجمال حوالى 675,1 مليار يورو، وفق بيانات الجمارك الصينية.

وتوعد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الصين بزيادة حادة في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية بعد تنصيبه الأسبوع المقبل.

بفك/دص/غ ر