المبعوث الأميركي سيزور موسكو في إطار سعي واشنطن لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

afp_tickers

6دقائق

يتوقع أن يزور المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف روسيا خلال الأسبوع الحالي على ما أفاد مسؤول روسي الثلاثاء، فيما حذرت موسكو من التسرع في المحادثات الرامية لانهاء الحرب في أوكرانيا بعد أيام من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكان التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع.

وأعلن دونالد ترامب الذي يسعى لتحقيق السلام بين الأوكرانيين والروس، إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق “هذا الأسبوع” من دون مزيد من التفاصيل.

ويتواصل الحراك الدبلوماسي الذي باشره ترامب قبل شهرين على أمل وضع حد للحرب التي أودت بحياة عشرات آلاف الأشخاص، لكن من دون تحقيق أي تقدّم يذكر حتى اللحظة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للتلفزيون الرسمي “هذا الموضوع معقد جدا ويرتبط بتسوية، لذا فمن غير المجدي تحديد أطر زمنية صارمة والسعي للتوصل إلى تسوية، تسوية قابلة للتطبيق، في فترة زمنية قصيرة”.

كذلك، قال مستشار بوتين يوري أوشاكوف الثلاثاء إن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يخطط لزيارة موسكو هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن أوشاكوف قوله “نعم”، ردا على سؤال إذا كان ويتكوف يخطط لزيارة العاصمة الروسية هذا الأسبوع.

تحتل القوات الروسية حوالى خمس الأراضي الأوكرانية، وقد قتل عشرات الآلاف منذ غزوها في شباط/ فبراير 2022.

وبعد رفضه عرضا أميركيا-أوكرانيا لوقف إطلاق نار كامل وغير مشروط الشهر الماضي، أعلن بوتين هدنة مفاجئة بمناسبة عيد الفصح خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأعلن مسؤولون أوكرانيون أن حدة القتال انخفضت خلال الثلاثين ساعة (مدة الهدنة)، لكن روسيا شنت هجمات جديدة على مناطق سكنية يومي الاثنين والثلاثاء.

ووصفت كييف وحلفاؤها الهدنة بأنها مجرد حملة علاقات عامة من جانب بوتين.

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في حديث لاذاعة فرانس إنفو “هدنة عيد الفصح التي أعلنها بشكل غير متوقع نوعا ما، كانت عملية تسويقية، ومحاولة لكسب التأييد تهدف إلى منع الرئيس ترامب من الشعور بنفاد الصبر والغضب”.

– محادثات في لندن-

صرح مسؤول أوكراني لوكالة فرانس برس الثلاثاء أن الجولة الثانية من المحادثات بين أوكرانيا وشركائها الغربيين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا “ستعقد الأربعاء” في لندن، من دون كشف تشكيلة الوفد الأوكراني.

يسعى القادة الأوروبيون جاهدين لإيجاد سبل دعم أوكرانيا في حال سحب ترامب الدعم العسكري والمالي الحيوي من واشنطن.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن “الأولوية القصوى” لفريقه في محادثات لندن ستكون فكرة “وقف إطلاق نار غير مشروط”.

وكان زيلينسكي أعرب عن أمل في التوصل إلى “وقف إطلاق نار غير مشروط” وعن رغبته في “رد واضح” من روسيا على اقتراحه بشأن هدنة جديدة في الهجمات ضد المنشآت المدنية بعدما أشار فلاديمير بوتين إلى رغبته في “درس” هذا الاقتراح.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الثلاثاء أن بوتين “مستعد للبحث في الأمر” لكن موسكو تريد “أولا أن تعرف ما إذا كان الجانب الأوكراني مستعدا” لمثل هذا الوقف في إطلاق النار.

وأشار أيضا بعد يومين من هدنة عيد الفصح التي أعلنها بوتين إلى أنه “إذا تحدثنا عن المنشآت المدنية، فيجب أن نفرق بوضوح بين المواقف التي يمكن فيها استخدام هذه المنشآت لأغراض عسكرية وتلك التي لا يمكن استخدامها فيها”.

-غارات روسية-

وسبق أن اجتمع الأوكرانيون والأميركيون والفرنسيون والبريطانيون في باريس الخميس للمضي قدما معا، بينما تتعثر مفاوضات وقف إطلاق النار التي بدأتها واشنطن ويريد الأوروبيون إسماع صوتهم بعد ثلاث سنوات على الغزو الروسي.

واستأنفت روسيا غاراتها الجوية.

وقال الحاكم الإقليمي إيفان فيدوروف على تلغرام إن قنابل روسية موجهة قتلت الثلاثاء شخصا وأصابت 23 في حي سكني في مدينة زابوريجيا الجنوبية.

ويظهر مقطع فيديو نشرته أجهزة الطوارئ الأوكرانية لم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق من صحته، داخل شقق مدمرة ومبنى احترق طابقه العلوي بالكامل وعناصر إطفاء يعالجون جرحى.

وأصابت الغارات الروسية ستة أشخاص آخرين في مدينة خيرسون الجنوبية، وسبعة في خاركيف، في شمال شرق البلاد.

وأعلن الجيش الروسي أنه سيطر على قرية صغيرة في منطقة دونيتسك الشرقية، حيث تتقدم قواته.

وفي ختام محادثات باريس الأسبوع الماضي، هدّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بانسحاب واشنطن من المحادثات لوضع حد للغزو الروسي إذا تبين للولايات المتحدة أن السلام “غير ممكن” بين الطرفين المتحاربين.

بور/شي/غ ر