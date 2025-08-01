المبعوث الأميركي ويتكوف يزور غزة وسط كارثة إنسانية

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زار ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة مركزا لتوزيع المساعدات في غزة المهددة بالمجاعة والمدمرة جراء الحرب، مع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل على خلفية الأوضاع الانسانية الكارثية في القطاع.

وقبيل الزيارة، انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش نظام توزيع المساعدات الذي أقامته إسرائيل والولايات المتحدة عبر “مؤسسة غزة الإنسانية”، معتبرة أنه أصبح “مصيدة للموت” لسكان القطاع حيث تدور الحرب منذ قرابة 22 شهرا بين الدولة العبرية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأصبح قطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل، مهددا بـ”مجاعة شاملة” بحسب الامم المتحدة، وخصوصا أن سكانه الذين يتجاوز عددهم مليوني نسمة، يعتمدون في شكل أساسي على المساعدات.

وأفاد الدفاع المدني في غزة أن 11 فلسطينيا قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي الجمعة، بينهم إثنان قرب نقطة لتوزيع المساعدات تابعة لـ”مؤسسة غزة الانسانية” في جنوبه.

وزار ويتكوف والسفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي مركزا لتوزيع المساعدات في قطاع غزة صباح الجمعة.

وكتب هاكابي على منصة إكس “هذا الصباح، انضممت إلى ستيف ويتكوف في زيارة إلى غزة بهدف معرفة الحقيقة بشأن مواقع المساعدات”، مرفقا ذلك بصورة له إلى جانب ويتكوف.

وبعيد اندلاع الحرب إثر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، شددت الدولة العبرية الحصار الذي كانت تفرضه على القطاع منذ أعوام. وأطبقت إسرائيل حصارها اعتبارا من مطلع آذار/مارس الماضي، قبل أن تعلن في أيار/مايو تخفيف الحظر جزئيا، وأقامت بالتنسيق مع واشنطن نظام توزيع مساعدات عبر “مؤسسة غزة الإنسانية” المثيرة للجدل لاقى انتقادا من المنظمات الدولية.

منذ ذلك الحين، قُتل ما لا يقل عن 1373 فلسطينيا أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات في القطاع، بينهم 859 في محيط مواقع المؤسسة ذات التمويل الغامض، بحسب ما أكدت الأمم المتحدة الجمعة، لافتة إلى أن “معظم عمليات القتل هذه ارتكبها الجيش الإسرائيلي”.

– “حمام دم” –

واتهمت هيومن رايتس ووتش في تقرير نشر الجمعة القوات الإسرائيلية بإقامة نظام “عسكري معيب” لتوزيع المساعدات في غزة، حوّل العملية إلى “حمام دم”.

وجاء في التقرير إن “عمليات قتل القوات الإسرائيلية للفلسطينيين الباحثين عن طعام هي جرائم حرب”.

ولم يُصدر الجيش الإسرائيلي الذي تواصلت معه وكالة فرانس برس، أي رد على تصريحات الدفاع المدني والأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش.

وأكد البيت الأبيض أن زيارة ويتكوف وهاكابي تهدف إلى وضع “خطة لإيصال المزيد من الغذاء”.

ويتوقع أيضا أن يلتقي ويتكوف وهاكابي بسكان “للاطلاع منهم على هذا الوضع الخطير”، وأن يقدما “إحاطة للرئيس (دونالد ترامب)… للموافقة على خطة نهائية لتوزيع المساعدات”.

وزار ويتكوف غزة في كانون الثاني/يناير أثناء سريان وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

والتقى المبعوث الأميركي الخميس رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي يتعرض لضغوط داخلية للوفاء بتعهده القضاء على حماس وإطلاق سراح الرهائن الذين خطفوا في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفي الخارج لوقف الحرب في غزة.

وأعلن الجيش الأردني في بيان الجمعة أنه نفذ “سبعة إنزالات جوية لإيصال مساعدات إنسانية وغذائية وحليب أطفال إلى قطاع غزة بمشاركة عدد من الدول”.

وشاركت في العملية طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وأخرى تابعة لدولة الإمارات، وطائرتان من ألمانيا، وطائرة فرنسية، وأخرى إسبانية، بحسب البيان.

وبلغت حمولة هذه الانزالات حوالي 57 طنا. ووصل إجمالي الحمولة التي تم إلقاؤها منذ عودة الإنزالات الجوية قبل أسبوع إلى حوالي 148 طنا من المواد الأساسية.

وقال أمير زقوت لوكالة فرانس برس الخميس في الزوايدة في وسط القطاع، بعد عملية إنزال جوي للمساعدات “دفع الجوع الناس إلى التناحر. الناس يتقاتلون بالسكاكين”، في محاولة للحصول على بعض المساعدات.

– “ضمن الأقلية” –

وأكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الذي يزور القدس أن “الكارثة الإنسانية” في غزة “تفوق الخيال”.

وكان الوزير الذي تُعدّ بلاده حليفا قويا لإسرائيل، قال قبيل توجهه إلى الدولة العبرية إن الأخيرة “تجد نفسها بشكل متزايد ضمن الأقلية”، لافتا إلى أنّ “عددا متزايدا من الدول الأوروبية بات مستعدا للاعتراف بدولة فلسطينية من دون مفاوضات مسبقة”.

وأعلنت البرتغال الخميس أنها “تعتزم” الاعتراف بدولة فسطين، على غرار كندا وفرنسا وبريطانيا.

والاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة يبقى خطوة رمزية إلى حد كبير مع رفض إسرائيل قيام دولة يتطلّع إليها الفلسطينيون.

وندّدت إسرائيل بـ”حملة ضغط دولية مشوهة” غايتها “مكافأة حماس والإضرار بالجهود الهادفة إلى التوصل لوقف النار في غزة”.

ونشر الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الخميس فيديو لرهينة إسرائيلي خطف في هجوم العام 2023.

وتعذّر على وكالة فرانس برس التحقّق من صحة الفيديو أو من تاريخ تصويره، لكنها، إلى جانب وسائل إعلام اسرائيلية عديدة، تحققت من أنه الشاب الألماني الاسرائيل روم براسلافسكي.

واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وردّت إسرائيل بحرب مدمّرة وعمليات عسكرية لا تزال متواصلة في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 60249 فلسطينيا، من بينهم 55% أطفال ونساء وكبار السن، وفق أحدث حصيلة أصدرتها وزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس.

بور/س ح/كام