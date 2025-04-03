المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية على وقع زيارة نتانياهو

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أعلنت المجر الخميس نيتها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية في اليوم الأوّل من زيارة إلى بودابست لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي أصدرت هذه الهيئة القضائية مذكّرة توقيف في حقّه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وجاء إعلان الحكومة المجرية فيما استقبل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان نتانياهو في بودابست في رحلة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أوروبا منذ 2023.

ووجّه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان دعوة إلى نتانياهو في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد يوم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة التوقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتعهد أوربان ألا تنفذ المجر، العضو في الاتحاد الأوروبي مذكرة التوقيف رغم أنها من موقّعي معاهدة إنشاء المحكمة. واستقبل نتانياهو في مراسم عسكرية وسار الرجلان على البساط الأحمر قبل أن يتوقفا أمام أعلامهما الوطنية.

ومن المتوقع أن يعقدا مؤتمرا صحافيا مشتركا قرابة الساعة 12,30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (10,30 ت غ) عقب الاجتماع.

وصرح أوربان في وقت سابق أن قرار المحكمة “يتدخل في نزاع مستمر… لأغراض سياسية”.

وكتب غيرغيلي غولياس مدير مكتب أوربان في منشور على “فيسبوك” أن “المجر تغادر المحكمة الجنائية الدولية. وستشرع الحكومة في إجراءات الانسحاب وفقا للإطار الدولي القانوني المعمول به”.

ويسري مفعول انسحاب أي دولة من المحكمة بعد عام من إيداع وثيقة الانسحاب، والتي عادة ما تكون بشكل خطاب رسمي بهذا الخصوص، لدى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة.

وامتنعت المحكمة عن الرد لدى اتصال وكالة فرانس برس بها على الفور للتعليق.

– استعادة القدرة على السفر-

يرى خبراء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المقرر أن يبقى في المجر حتى الأحد، يحاول التقليل من أهمية قرار المحكمة وفي الوقت نفسه صرف الانتباه عن التوترات في الداخل عندما يلتقي حليفه أوربان.

وقال المستشار الاستراتيجي الدولي والمستشار السابق لنتانياهو موشيه كلوغافت لوكالة فرانس برس إن “هدفه النهائي هو استعادة القدرة على السفر إلى أي مكان يريده”.

أضاف “في البداية يسافر نتانياهو إلى أماكن لا يُخشى فيها الاعتقال، ويُمهّد بذلك الطريق لتطبيع رحلاته المستقبلية”.

في شباط/فبراير، قال المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس إنه سيحرص على أن يتمكّن رئيس الحكومة الإسرائيلية من زيارة ألمانيا.

وقال كلوغفات إن زيارة المجر “تسير جنبا إلى جنب مع العقوبات الأميركية على المحكمة الجنائية الدولية”، في إشارة إلى الإجراءات العقابية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شباط/فبراير عليها بسبب “مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفنا المقرب إسرائيل”.

وأكدت الجنائية الدولية ومقرها في لاهاي أن المجر “ملزمة قانونا” إنفاذ قرارات المحكمة “والمسؤولية تجاه الدول الأطراف الأخرى”.

وقال المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله “عندما يكون لدى الدول مخاوف بشأن التعاون مع المحكمة، يُمكنها التشاور معها في الوقت المناسب وبطريقة فعالة”.

وأضاف “مع ذلك ليس من حق الدول أن تُحدد من جانب واحد سلامة القرارات القانونية للمحكمة”.

ووقّعت المجر عام 1999 نظام روما الأساسي، المعاهدة الدولية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وصادقت عليها بعد عامين خلال ولاية أوربان الأولى.

ومع ذلك، لم تصدر بودابست أمرا تنفيذيا لتفعيل الالتزامات المرتبطة بالاتفاقية لأسباب دستورية وبالتالي فهي تؤكد أنها ليست ملزمة الامتثال لقرارات المحكمة.

وللمحكمة الجنائية الدولية التي أُنشئت عام 2002، جهاز شرطة خاص بها وتعتمد على تعاون أعضائها وعددهم 125 لتنفيذ أي مذكرات اعتقال.

– ضغوط متزايدة –

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/نوفمبر مذكرات توقيف بحق نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، من بينها استخدام التجويع كسلاح.

واندلعت الحرب إثر هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وبعدما دعاه أوربان ردّ نتانياهو شاكرا نظيره على “وضوحه الأخلاقي”.

ومن المتوقع خلال الزيارة أن يؤيد أوربان نتانياهو في مقترح ترامب نقل أكثر من مليوني فلسطيني من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن.

وتأتي زيارة نتانياهو في وقت يواجه ضغوطا متزايدة على خلفية مساعي حكومته تسمية قائد للأمن الداخلي ومدع عام، مع توسيع سلطة السياسيين في تعيين القضاة.

كما أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بشهادته في تحقيق يتعلق بمدفوعات مفترضة من قطر لبعض كبار موظفيه بعد توقيف اثنين من مساعديه.

وقال كلوغفات إن “إحدى أساليب نتانياهو تتمثل بالتحكم بالأجندة الإسرائيلية” مضيفا أن زيارة المجر تمنحه فرصةً لحسم النقاش لأيام.

ريك-روس/جص-غد/الح