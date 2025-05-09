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المجموعة المالكة لبريتيش ايرويز تكشف عن طلبية لشراء طائرات بوينغ وايرباص

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أعلنت مجموعة “آي إيه جي” مالكة شركتي الطيران البريطانية بريتيش إيرويز والإسبانية إيبيريا، الجمعة عن طلبية جديدة بمليارات الدولارات لشراء طائرات من بوينغ وإيرباص، مبقية على توقعاتها رغم حالة الإرباك الاقتصادي.

وجاء بيان المجموعة بعد يوم من توصل بريطانيا والولايات المتحدة إلى اتفاق تجاري لخفض الرسوم الجمركية وتلميح وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك إلى أن بريطانيا ستعلن عن طلبيات جديدة لشراء طائرات بوينغ بقيمة 10 مليارات دولار.

وأوضحت آي إيه جي أن الطلبيات تتعلق بشراء 32 طائرة من بوينغ و21 من إيرباص.

وتضاف الطلبية الجديدة إلى تلك التي تم الاتفاق عليها في آذار/مارس لشراء 12 طائرة إيرباص وست طائرات بوينغ، ليصل إجمالي العدد المعلن عنه الجمعة إلى 71 طائرة.

وقالت المجموعة في بيان إن “هذه الطائرات الجديدة ستُمكّن شركات الطيران التابعة لمجموعة آي إيه جي من النمو وتغيير أساطيلها المخصصة للرحلات الطويلة”.

وجاءت الطلبيات عقب تحسن كبير في أداء المجموعة في الربع الأول. 

وارتفعت الأرباح بعد احتساب الضرائب إلى 176 مليون يورو (198 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، مقارنة بخسارة قدرها 4 ملايين يورو في العام السابق. 

وقالت المجموعة في بيان أرباحها “نواصل تسجيل طلب قوي على السفر الجوي في جميع أسواقنا، وخصوصا في الدرجات المتميزة ورغم حالة الإرباك الاقتصادي الكلي”. 

ويخضع قطاع الطيران، من بين قطاعات أخرى، لرسوم جمركية واسعة النطاق فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويبلغ حدها الأدنى 10% على الواردات إلى الولايات المتحدة.

وقال رئيس شركة إيرباص  الثلاثاء إنه يتعين على أوروبا أن تفرض رسوما جمركية على واردات مصنّع الطائرات الأميركية بوينغ إذا فشلت المفاوضات بشأن حرب ترامب التجارية.

اجب/غد/ب ق

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية