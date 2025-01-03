المحققون الكوريون الجنوبيون يباشرون إزالة حطام الطائرة المنكوبة

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بدأ المحققون الكوريون الجنوبيون الجمعة إزالة حطام طائرة بوينغ 737-800 التابعة لشركة “جيجو إير” من مطار موان (جنوب غرب) حيث تحطّمت في 29 كانون الأول/ديسمبر في حادثة أسفرت عن مقتل 179 شخصا.

وشاهد صحافيون في وكالة فرانس برس رافعة عملاقة ترفع قطعا من حطام الطائرة المتفحمة، بما فيها على ما يبدو قطعة من المحرك.

وصباح الأحد، كانت الطائرة التابعة لشركة “جيجو” للنقل الجوي المنخفض الكلفة تنقل من بانكوك إلى موان 181 شخصا، هم 175 راكبا وطاقم من ستة أفراد، حين أطلقت نداء استغاثة قبل أن تهبط من دون عجلات على مدرج المطار، ثم تنزلق على المدرج بطوله وتصطدم في نهايته بجدار اسمنتي وتتحول إلى كرة لهب.

وأسفر الحادث عن مقتل كل من كانوا في الرحلة 2216 باستثناء اثنين من أفراد الطاقم تمّ انقاذهما.

وما زال السبب الدقيق للحادثة غير معروف فيما التحقيقات مستمرة.

وأثيرت فرضية الاصطدام بطيور لتفسير الحادث. وأطلق برج مراقبة مطار موان تحذيرا بهذا المعنى إلى طاقم الطائرة قبل ثلاث دقائق من تحطمها. كما أرسل قائد الطائرة نداء استغاثة قبل الهبوط الاضطراري.

كذلك، أعلنت السلطات الثلاثاء أنها تتحقق من مدى قانونية بناء جدار إسمنتي شُيّد في نهاية مدرج مطار موان واصطدمت به الطائرة أثناء هبوطها ما تسبّب بأسوأ كارثة جوية في تاريخ البلاد.

وصرح نا وون-هو، رئيس التحقيقات في شرطة مقاطعة جيولا الجنوبية صباح الجمعة خلال مؤتمر صحافي في مطار موان الدولي “اليوم، سنرفع ذيل الطائرة باستخدام رافعة”.

وأضاف “نتوقع العثور على بعض البقايا في هذا الجزء” من الطائرة مشيرا إلى أن النتائج يفترض أن “تظهر غدا” السبت.

– تبرعات من فرقة “بي تي إس” –

وتعهّدت الشرطة استبيان أسباب الكارثة بسرعة. لكن وزارة النقل أوضحت أن ذلك يتوقع أن يستغرق ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات.

وكانت الشرطة الكورية الجنوبية أعلنت أنها دهمت صباح الخميس والجمعة مطار موان ومكاتب “جيجو” في إطار تحقيقاتها، فيما مُنع الرئيس التنفيذي لشركة “جيجو إير” كيم إي-باي من مغادرة البلاد.

كما طلبت السلطات الكورية الجنوبية إجراء عمليات فحص تستهدف بشكل أساسي منظومة عجلات الهبوط التي يبدو أنّها تعطّلت في الطائرة المنكوبة.

ويقود التحقيق مسؤولون في هيئة السلامة الجوية في كوريا الجنوبية بمساعدة إدارة الطيران الفدرالية الأميركية التي تتدخل بشكل روتيني للمشاركة في التحقيقات بشأن حوادث الطائرات الأميركية الصنع.

من جهتها، أعلنت إدارة الطيران المدني الصينية الجمعة أنها أجرت “فحصا معمقا لمدارج الهبوط لتحديد ما إذا كانت هناك مكامن خلل تشكل خطرا على السلامة” وراجعت إجراءات منع الاصطدام بالطيور.

وتوافد أقارب الضحايا على موقع الكارثة في الأيام الأخيرة لجمع متعلقاتهم الشخصية.

من جهته، تبرّع جاي-هوب، عضو فرقة الكيه بوب الكورية الجنوبية بمبلغ 100 مليون وون (66 مليون يورو) لعائلات الضحايا “كدعم بسيط”، بحسب صحيفة “كوريا هيرالد” المحلية.

ولم يكن الوحيد الذي قام بلفتة إنسانية إذ دفع كوريون جنوبيون مقابل القهوة مقدما في مقهى المطار حتى يتمكن أفراد عائلات الضحايا من شربها دون أن يدفعوا.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي بالوكالة تشوي سانغ-موك الأربعاء إنه “خلال الليل، اكتملت عملية التعرف على الضحايا ال179”.

تمت/الح/لين