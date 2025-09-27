The Swiss voice in the world since 1935
المحكمة الأميركية العليا تسمح لترامب تجميد مساعدات خارجية بقيمة أربعة مليارات دولار

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعطت المحكمة العليا الأميركية إدارة الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر الجمعة لتجميد مساعدات خارجية أقرها الكونغرس تتجاوز قيمتها أربعة مليارات دولار، على نحو مؤقت.

وأفادت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون بأن تأييد سلطة الرئيس في إدارة الشؤون الخارجية يبدو أنه “يفوق في أهميته الضرر المحتمل” الذي يواجهه المستفيدون المستهدفون من أموال المساعدات.

وذكرت بأن أمرها الطارئ ليس قرارا نهائيا بشأن الأسس الموضوعية للقضية، ولكنه يسمح بتجميد مؤقت لصرف الأموال بينما تواصل القضية مسارها في المحاكم الأدنى درجة.

واعترض القضاة الليبراليون الثلاثة على القرار، إذ رأت القاضية إيلينا كاغان أن الرهان “كبير”.

وقالت كاغان إن “جوهر القضية مرتبط بتوزيع السلطات بين السلطة التنفيذية والكونغرس في ما يتعلّق بإنفاق الأموال العامة”.

وأضافت أن أمر الجمعة صدر مع “إحاطة بالحد الأدنى وبدون مرافعة شفوية وبدون فرصة للتداول”.

وذكرت كاغان بأن تأثير القرار “يتمثل بالسماح للسلطة التنفيذية بالتوقف عن الالتزام بمبلغ أربعة مليارات دولار من الأموال التي خصصها الكونغرس للمساعدات الخارجية، والتي لن تصل الآن إلى المستفيدين المستهدفين”.

وتابعت “نظرا إلى أن ذلك يتعارض مع فصل السلطات، فأنا أعارضه بكل احترام”.

سعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ توليه السلطة في كانون الثاني/يناير إلى تعزيز ضبط الإنفاق الفدرالي وأوكل إيلون ماسك، أثرى أثرياء العالم، مهمة خفض نفقات الحكومة.

واستُهدفت بالتحديد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو إس إيد)، أكبر وكالة في العالم للمساعدات الإنسانية، علما بأن لديها برامج صحية وطارئة في حوالى 120 دولة.

كل/لين/م ن

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية