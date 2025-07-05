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المرشد الأعلى الإيراني يظهر علنا لأول مرة منذ الحرب مع إسرائيل

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حضر المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي مراسم دينية في طهران السبت، وفق لقطات نشرتها وسائل الإعلام الرسمية، هي الأولى التي يظهر فيها علنا منذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل في 24 حزيران/يونيو.

ويظهر مقطع فيديو بثه التلفزيون الرسمي علي خامنئي (86 عاما) يُحيي الحاضرين في أحد المساجد خلال مراسم إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين. 

وهتف الحضور رافعين قبضاتهم “دماء عروقنا فداء قائدنا”. 

وقال التلفزيون الرسمي إن المشهد تم تصويره في مسجد الإمام الخميني في وسط طهران.

كان آخر ظهور لآية الله علي خامنئي في 26 حزيران/يونيو، عبر خطاب مسجل خلال الحرب مع إسرائيل.

أما آخر ظهور علني للمرشد الأعلى الذي يتولى المنصب منذ عام 1989، فيعود إلى 11 حزيران/يونيو عندما استقبل أعضاء في مجلس الشورى.

وبعد ذلك بيومين، شنّت إسرائيل حربا على إيران بهدف معلن هو منعها من امتلاك قنبلة ذرية. ولطالما نفت طهران سعيها لامتلاك سلاح نووي. 

دخل وقف إطلاق النار بين البلدين حيز التنفيذ في 24 حزيران/يونيو.

وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل قادة بارزين في القوات المسلحة، بعضهم من ضباط الحرس الثوري، إضافة إلى نحو عشرة علماء نوويين.

وبحسب حصيلة أعلنتها السلطة القضائية الإيرانية، فقد قُتل جراء القصف الإسرائيلي ما لا يقل عن 936 شخصا في إيران.

وأسفرت الردود الإيرانية الصاروخية خصوصا على إسرائيل عن مقتل 28 شخصا، وفق سلطات الدولة العبرية. 

اب-سبر/ح س

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية