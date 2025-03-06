المركزي الأوروبي يخفض أسعار الفائدة للمرة السادسة والأخيرة على الأرجح

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أعلن البنك المركزي الأوروبي الخميس خفض أسعار الفائدة مجددا لتعزيز اقتصاد منطقة اليورو الذي يواجه صعوبات، لكنه أشار إلى أن عملية الخفض ربما تقترب من نهايتها، محذرا من “ارتفاع حالة عدم اليقين” في ظل خطط إنفاق هائلة من قبل ألمانيا والتهديد الذي تمثله الرسوم الجمركية الأميركية.

وهذا الخفض هو السادس للبنك المركزي الأوروبي منذ حزيران/يونيو العام الماضي، مع تحوّل تركيزه من مواجهة التضخم إلى دعم منطقة العملة الموحّدة التي سجلت نموا هزيلا.

والمركزي الأوروبي الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا، خفّض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة مئوية ليصبح 2,5%.

وكان معدل الفائدة بلغ مستوى قياسيا عند 4% أواخر عام 2023 بعد أن أطلق المركزي الأوروبي العنان لقرارات متعاقبة ترفع أسعار الفائدة في محاولة لكبح أسعار الطاقة والمواد الغذائية التي حلّقت عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي البيان الذي أعلن فيه عن خفض الفائدة، أكد البنك المركزي الأوروبي أن مكافحة التضخم تمضي “على مسارها الصحيح”، معربا عن اعتقاده أنّ معدل التضخم سيستقر عند الهدف الذي حدده والبالغ 2%.

وتراجع معدل التضخم في منطقة اليورو بشكل طفيف إلى 2,4% في شباط/فبراير.

لكن في إشارة إلى استمرار ضغوط ارتفاع الأسعار، رفع المركزي الأوروبي توقعاته في ما يتعلق بالتضخم لهذا العام إلى 2,3%، من توقعات سابقة عند 2,1%.

والأمر الهام أن البنك المركزي الأوروبي عدّل إرشاداته ليقول إن أسعار الفائدة أصبحت “أقل تقييدا”، وهو ما يشير إلى أنه لم يعد لها تأثير كبير على عملية خفض التضخم.

ويحمل التغيير في اللغة إشارة كانت الأسواق تبحث عنها، إذ تعتقد أنها تدلّ على أنّ صنّاع السياسات في البنك المركزي عازمون على وقف خفض أسعار الفائدة.

وفي دلالة على استمرار المشاكل الاقتصادية التي تواجهها دول التكتل العشرين التي تستخدم عملة اليورو، خفض البنك المركزي توقعاته للنمو لعامي 2025 و2026 إلى 0,9% و1,2% تواليا.

وحذّر البنك المركزي أيضا من حالة متزايدة من “عدم اليقين”، مؤكدا أنه سيتخذ قراراته بناء على البيانات الواردة.

كما أنّ عدم اليقين بشأن تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة بعد أن هدّد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم بنسبة 25% على كل سلع الاتحاد الأوروبي، ألقى بظلاله على التوقعات وربما دفع إلى خيار الوقف المؤقت لخفض اسعار الفائدة.

– خطة الانفاق الالمانية

ورأى مراقبون أن الخطط التي أعلن عنها المستشار الألماني المقبل المحتمل فريدريش ميرتس الثلاثاء لإنفاق مئات مليارات اليوروهات على الدفاع والبنى التحتية الأساسية في السنوات القادمة، قد يؤثر على اعتبارات صنّاع السياسات في البنك المركزي.

وهذا التحرك كان مدفوعا بمخاوف من تراجع الضمانات الأمنية الأميركية لأوروبا في ظل حكم ترامب ووسط اندفاعة هائلة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ولا تزال مقترحات ميرتس بحاجة إلى إقرارها في البرلمان الألماني، لذا فإن تأثيراتها غير مؤكدة حتى الآن، على الرغم من أن بعض المحللين يعتقدون أن مثل هذه الزيادة في الإنفاق قادرة على إذكاء التضخم وعرقلة المزيد من خفض أسعار الفائدة.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الخميس، إن منطقة اليورو تواجه مخاطر وحالة عدم يقين “من كل الاتجاهات”، ما قد يضرّ بالنمو أو يغذّي التضخم في منطقة اليورو.

وحتى ما قبل الإعلان الألماني، كان صنّاع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يسألون عن مدى استمراره على مسار خفض أسعار الفائدة.

وقالت إيزابيل شنابيل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، لصحيفة فايننشال تايمز الشهر الماضي، إن صناع السياسات يقتربون “من النقطة التي قد نضطر فيها إلى تعليق أو وقف خفض أسعار الفائدة”.

وأضافت “لم يعد بوسعنا أن نقول بثقة إن سياستنا النقدية لا تزال تقييدية”.

– تأثير ترامب

وفي الولايات المتحدة، حيث يتمتع الاقتصاد بصحة أفضل من منطقة اليورو، أوقف الاحتياطي الفدرالي خفض أسعار الفائدة مؤخرا بعد ارتفاع التضخم وفي ظل حالة من عدم اليقين بشأن الاتجاه المستقبلي لسياسة ترامب.

وقال مراقبون إن لاغارد سعت حتى الآن إلى تجنب كشف أوراق البنك المركزي الأوروبي وقد تتمسك بشعارها باتخاذ القرارات “اجتماعا تلو الآخر” في تصريحاتها بعد إعلان أسعار الفائدة.

وقال فيليكس شميت، الخبير الاقتصادي من بنك بيرينبيرغ، في إشارة إلى تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية “زادت حالة عدم اليقين العالمية بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة”.

وأضاف “ستمتنع لاغارد عن إعطاء أي إرشادات مستقبلية واضحة وستحاول الحفاظ على أقصى قدر من المرونة”.

سر/سام/بم