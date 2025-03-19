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المركزي الياباني يبقي على معدلات الفائدة في ظل التوترات التجارية

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أبقى مصرف اليابان المركزي معدّلات الفائدة على حالها الأربعاء، تماشيا مع التوقّعات وبالرغم من تضخّم متواصل، في ظلّ الظروف الاقتصادية الراهنة والتوتّرات التجارية.

وعقب اجتماع دام يومين، أبقت المؤسسة المالية معدّل الفائدة الرئيسي على 0,5% بعدما كانت رفعته في كانون الثاني/يناير.

وأشار المصرف إلى التداعيات المحتملة للحرب التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب وفرضه الرسوم الجمركية. وقد استهدفت الولايات المتحدة خصوصا صادرات الصلب اليابانية، وهي تهدّد بتوجيه سهامها إلى قطاع السيارات.

وأوضح المصرف في بيانه أنه “في ما يخصّ المخاطر المحدقة بآفاقنا، ما زال انعدام اليقين كبيرا بشأن النشاط الاقتصادي الياباني، لا سيّما تطوّر الوضع التجاري… وأسعار المواد الأولية”.

وقد حذّرت جمعية صانعي السيارات في اليابان الأربعاء من أن القطاع الذي يعدّ من ركائز الاقتصاد في البلاد ويوفر 10 % من فرص العمل، قد يضطر إلى خفض إنتاجه إذا ما فرضت رسوم أميركية.

وكان قرار المصرف المركزي الياباني بشأن أسعار الفائدة متوقّعا.

ومن المرتقب أن يحذو حذوه كلّ من المصرفين البريطاني والأميركي هذا الأسبوع، بحسب محلّلين.

في مسعى إلى التصدّي لعودة التضخّم الذي يكبّل اليابان منذ سنتين ونصف السنة، أطلق المركزي الياباني في آذار/مارس 2024 تقييدا لأسعار الفائدة بعد 10 سنوات من سياسة نقدية شديدة التساهل بقيت خلالها المعدّلات شبه معدومة. وهو رفعها مرّتين العام الماضي ومجدّدا في كانون الثاني/يناير.

ويتوقّع محلّلون أن يعاود البنك رفعها في فترة لاحقة من العام.

تمو-جوج/م ن/كام

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