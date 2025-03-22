المعارضة التركية تدعو إلى تظاهرات جديدة دعما لرئيس بلدية اسطنبول

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دعت المعارضة التركية إلى تظاهرات جديدة مساء السبت دعما لرئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي وصل إلى المحكمة حيث سيمثل أمام المدعي العام، بعد مرور أربعة أيام على احتجازه لدى الشرطة.

واستجوبت الشرطة مجددا رئيس البلدية المتهم بـ”الفساد” و”الإرهاب” لمدة خمس ساعات السبت، قبل أن يمثل أمام المدعي العام، الذي سيقرر المراحل التي ستلي احتجازه الذي من المقرر أن ينتهي صباح الأحد، حسبما أعلن فريقه.

وأُغلقت المداخل الرئيسية لمبنى المحكمة بشكل استباقي لمنع التجمّعات، حسبما أعلنت محافظة اسطنبول التي حظرت التظاهرات من الأربعاء إلى الأحد.

في الأثناء، دعت المعارضة إلى التجمّع أمام مقر بلدية اسطنبول لليلة الرابعة على التوالي.

ومن المقرّر تنظيم تظاهرات في مدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، بينما تمّ حظرها في إزمير ثالث أكبر مدينة في تركيا (غرب) وفي العاصمة أنقرة.

وفي المجموع، نظمت منذ الأربعاء تظاهرات في 55 محافظة على الأقل من أصل 81 محافظة في تركيا، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس.

والسبت، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا أنه تم توقيف نحو 343 شخصا بعد الاحتجاجات. وبحسب وسائل الإعلام التركية، تواصلت عمليات التوقيف طوال الليل، وأوقف متظاهرون في منازلهم في كثير من المدن عبر أنحاء البلاد، بما في ذلك إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا.

– “فوضى واستفزاز” –

وقال عبر منصة إكس “لن يتمّ التسامح مع هؤلاء الذين يسعون إلى الفوضى والاستفزاز”.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن رئيس البلدية البالغ 53 عاما والذي أوقف فجر الأربعاء في منزله، استُجوب مجددا السبت من قبل الشرطة بتهمة “دعم منظمة إرهابية”، بعد استجوابه الجمعة لاتهامات ب”الفساد”.

ودعا حزبه “حزب الشعب الجمهوري” المعارض إلى تظاهرات جديدة مساء السبت أمام مقر بلدية العاصمة الاقتصادية اسطنبول.

وقال آرا يلدريم وهو طالب طب يبلغ 20 عاما من اسطنبول، لوكالة فرانس برس، بينما كان يتظاهر مع شباب آخرين، “إذا لم يستسلم الناس، فربما يحصل شيء إيجابي جراء ذلك”.

من جانبها، قالت ميرال دانيس بيستاس وهي نائبة عن حزب المساواة وديموقراطية الشعوب المؤيد للأكراد، “لا شيء يمكن أن يبرّر مصادرة إرادة ملايين من سكان اسطنبول”.

وبحسب محاميه محمد بهليفان، فإن جلسة الاستماع التي خضع لها رئيس البلدية في دائرة “الفساد” الجمعة، استمرت “ست ساعات” مؤكّدا “نفى السيد إمام أوغلو كل الاتهامات الموجهة إليه في وثيقة تقع في 121 صفحة”.

وندد بهليفان باللجوء إلى “شهود سريين على نحو غير سليم”، معربا عن استيائه لرؤية “تقارير عن شهادات غير موقعة يتم الكشف عنها في الصحافة”، معتبرا أن حقوق الدفاع وكذلك “الحق في محاكمة عادلة انتُهكا”.

وأثارت الاتهامات بـ”دعم الإرهاب” مخاوف لدى مؤيدي أوغلو، من أنّه قد يتم سجنه بعد احتجازه، واستبداله بمسؤول تعينه الدولة.

– “تركيا عادلة” –

وفي رسالة على إكس نشرها محاموه، شكر إمام أوغلو مواطنيه الذين خرجوا إلى الشوارع بعشرات الآلاف، على تحرّكهم.

وقال “أنتم تدافعون عن جمهوريتنا، عن الديموقراطية، عن مستقبل تركيا عادلة وإرادة أمتنا”.

من جهته، أكّد أوزغور أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري أن 300 ألف شخص شاركوا في تظاهرات اسطنبول.

ووقعت صدامات مساء الجمعة في اسطنبول وإزمير (غرب) بين متظاهرين والشرطة التي استخدمت الرصاص المطاط في اسطنبول، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس. أما في إزمير ثالث أكبر مدن البلاد فقد استخدمت الشرطة خراطيم المياه، بحسب لقطات بثتها محطات محلية.

وأصيب عدد من الصحافيين في المواجهات.

وأوقف إمام أوغلو الذي يحظى بشعبية ويعتبر أكبر منافسي إردوغان بشبهة “الفساد و”الإرهاب” فجر الأربعاء قبل أيام قليلة من ترشيح حزب الشعب الجمهوري له رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2028.

بور-اش/الح-ناش/ب ق