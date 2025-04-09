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المعارضة التونسية تحتج ضد الرئيس وسياسيون مسجونون يضربون عن الطعام

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من طارق عمارة

تونس (رويترز) – احتج المئات من أنصار المعارضة في تونس يوم الأربعاء ضد ما وصفوه بأنه “حكم استبدادي” للرئيس قيس سعيد، وطالبوا بالإفراج عن السجناء من السياسيين والصحفيين والنشطاء، بينما بدأ ستة معارضين بارزين معتقلين إضرابا عن الطعام في السجون.

تلقي أحدث الخطوات الاحتجاجية من المعارضة الضوء على تنامي القلق لديها مما تقول إنها انتهاكات جسيمة من نظام سعيد بهدف إخماد أصوات الانتقاد والمعارضة والتكريس لحكم قمعي فردي.

وتتهم المعارضة سعيد بالانقلاب لاستيلائه في 2021 على سلطات واسعة وحل البرلمان والتحول إلى الحكم بمراسيم قبل كتابة دستور جديد أقره التونسيون في استفتاء كان الإقبال عليه ضعيفا في 2022.

وينفي سعيد أن يكون ما حدث انقلاب ويقول إنه كان بهدف إنقاذ البلاد من الفوضى واستشراء الفساد بين أوساط النخب السياسية.

وتجمع المئات من أنصار الحزب الدستوري الحر المعارض، الذي اعتُقلت زعيمته عبير موسي قبل عامين، مرددين شعارات مثل “إجاك الدور يا سعيد يا دكتاتور” و”سيب عبير”.

ورفع المحتجون صور رئيسة الحزب عبير موسي وصورا للمحامية المسجونة سنية الدهماني، مطالبين بالحريات وإنهاء التضييق على المعارضين والصحفيين.

وقالت متظاهرة اسمها حياة العياري لرويترز “ما يحدث هو استبداد حقيقي بأتم معنى الكلمة.. لا حرية رأي للمعارضة ولا حرية للإعلام.. أي كلمة قد ترسلك إلى السجن”.

كما تجمع المئات من أنصار جبهة الخلاص المعارضة في احتجاج منفصل بوسط العاصمة، مطالبين بالإفراج عن السياسيين والنشطاء والصحفيين المعتقلين. ورفعوا شعارات تطالب السلطة بوقف النهج “التسلطي” في مواجهة الخصوم السياسيين.

يقول سعيد إن هناك ديمقراطية في تونس وإنه لن يكون دكتاتورا، لكنه يقول أيضا إن لا أحد فوق القانون وتجب محاسبة ما يصفها بالنخب الفاسدة.

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