المغرب يطلق طلبين لتلقي العروض لمشروع توسعة مطار الدار البيضاء

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الرباط (رويترز) – أطلق المغرب يوم الأربعاء طلبي إبداء اهتمام بهدف تلقي العروض لمشروع إنشاء مبنى ركاب جديد من شأنه زيادة الطاقة الاستيعابية لأكبر مطارات المغرب في الدار البيضاء بمقدار 20 مليون مسافر.

ويعد توسيع مطار الدار البيضاء جزءا من حملة لرفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 78 مليون مسافر لتلبية متطلبات حركة المرور المتزايدة في الفترة التي تسبق نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030، والتي سيشارك المغرب في استضافتها مع إسبانيا والبرتغال.

وذكر المكتب الوطني للمطارات في بيان أن من المتوقع أن يكون المبنى جاهزا في عام 2029 بتكلفة 1.6 مليار دولار.

وسيكون المبنى الجديد مركزا دوليا وتخدمه شبكة قطارات فائقة السرعة تربط المطار بالمدن الرئيسية الدار البيضاء والرباط ومراكش.

وسجل المغرب رقما قياسيا لعدد زواره بلغ 17.4 مليون زائر العام الماضي، بزيادة 20 بالمئة عن عام 2023، ويتوقع أن يجذب 26 مليون سائح في عام 2030.