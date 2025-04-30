المفاوض الياباني في الولايات المتحدة لاستئناف المباحثات حول التجارة

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بدأ المفاوض الياباني زيارة جديدة لواشنطن الأربعاء لاستئناف المباحثات حول الرسوم الجمركية الضخمة التي فرضتها إدارة دونالد ترامب بعد تخفيف الرسوم الإضافية على السيارات مما يعطي آمالا في الحصول على تنازلات إضافية.

وكان وزير الإنعاش الاقتصادي ريوسي أكازاوا التقى الرئيس الأميركي ووزير الخزانة سكوت بيسنت منتصف نيسان/أبريل. وسيجتمع مجددا الخميس مع الأخير ومسؤولين آخرين.

وتعرض اليابان شراء مزيد من الذرة وفول الصويا الأميركي وأن تواصل المباحثات بشأن تطوير احتياطي الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا ـ “لإعادة التوازن” إلى فائضها التجاري الضخم مع الولايات المتحدة والذي يبلغ 68,5 مليار دولار.

وفرضت على اليابان الحليف الوثيق لواشنطن والمصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، مطلع نيسان/ابريل رسوم جمركية أميركية إضافية بنسبة 25% على السيارات والصلب. والعام الماضي مثلت السيارات حوالى 28% من الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة.

كما أن اليابان مهددة بفرض رسوم إضافية “متبادلة” بنسبة 24% على جميع صادراتها علما انه تم تعليقها موقتا حتى مطلع تموز/يوليو. ومع ذلك، يتم حاليا تطبيق ضريبة بنسبة 10%.

وقال أكازاوا الاثنين “موقفنا المطالب بحزم بإزالة جميع الرسوم لم يتغير. الهدف الرئيسي هو تحقيق ذلك لا يمكننا الرضوخ”.

وأعلن الوزير الياباني في المطار أن “الشركات اليابانية تخسر المال يوميا (بسبب الرسوم الجمركية). أخبرني رئيس إحدى شركات تصنيع السيارات أنها تخسر مليون دولار كل ساعة”.

وقال “آمل أن أتقدم خطوة أو خطوتين” للتوصل إلى “معادلة لا خاسر”.

خفف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء الرسوم الجمركية عن شركات تصنيع السيارات في الولايات المتحدة بقطع مستوردة متجنبا تراكم الرسوم المعمول بها. لكن هذا الامتياز لا ينطبق على السيارات المستوردة.

وقد تطالب واشنطن بتغييرات في القواعد اليابانية، اذ يندد دونالد ترامب منذ فترة بمعايير اختبار السلامة لواردات السيارات الأميركية. وذكرت الصحافة اليابانية أن طوكيو ستكون مستعدة لتبسيط إجراءاتها.

وقال نوريهيرو ياماغوشي من جامعة أكسفورد إيكونوميكس لفرانس برس إن زيادة واردات الأرز الأميركي، وهو خيار تدرسه طوكيو أيضا، قد يكون “صعبا سياسيا” بسبب ضغوط المزارعين اليابانيين.

وتتهم إدارة ترامب طوكيو باستغلال ضعف الين لتعزيز صادراتها، إلا أن الموضوع لم يتم تناوله بعد وفقا لأكاوازا.

تحسنت العملة اليابانية إلى حد كبير منذ الإعلان عن الرسوم الجمركية الإضافية، فقد تم تداولها بسعر 142 ينا للدولار الأربعاء مقارنة بـ 158 ينا منتصف كانون الثاني/يناير.

كه/ليل/ب ق