المفوضية الأوروبية: موافقة إسرائيل على تطبيق عقوبة الإعدام للفلسطينيين مقلق للغاية

بروكسل31 مارس آذار (رويترز) – عبر متحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء عن قلق الاتحاد الأوروبي البالغ إزاء قرار إسرائيل إقرار قانون يجعل الإعدام شنقا حكما تلقائيا على الفلسطينيين الذين تدينهم المحاكم العسكرية بتهم شن هجمات دامية.

وأضاف في إفادة صحفية “هذه خطوة واضحة إلى الوراء… ندعو إسرائيل إلى الالتزام بموقفها السابق بشأن المبادئ والتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمسكها بالمبادئ الديمقراطية”.

وأوضح أنه ليس لديه أي تكهنات بشأن أي خطوات قد تتخذها المفوضية الأوروبية ردا على هذه الخطوة الإسرائيلية.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)