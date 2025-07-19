الملاحقات القضائية بحق إبستين وتداعياتها السياسية

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بعد ست سنوات من العثور على جيفري إبستين ميتا في زنزانته، ما زالت قضية هذا الخبير المالي الذي أدين بالاتجار الجنسي بقاصرات تلقي بظلالها على المشهد الأميركي وصولا إلى الرئيس دونالد ترامب.

وفي ما يأتي لمحة عن الدعاوى القضائية والتطورّات الأخيرة في قضيّة إبستين التي لا تزال محاطة بعلامات استفهام كثيرة وتغذّي سيلا من الشائعات والفرضيات.

– البداية في فلوريدا –

تعود أولى مشاكل جيفري إبستين مع القضاء إلى العام 2006 عندما اتّهمه والدا فتاة في الرابعة عشرة من العمر بالاعتداء جنسيا على ابنتهما في دارته في فلوريدا.

وبفضل اتفاق على الإقرار بالذنب أبرم مع الادعاء، أفلت إبستين من ملاحقات فدرالية كان من الممكن أن تفضي إلى سجنه مدى الحياة.

وفي حزيران/يونيو 2008، أقرّ بالذنب مجدّدا في فلوريدا في قضيّة الاستعانة بقاصرة لأغراض الدعارة واللجوء إلى خدمات بغاء.

وأودع السجن لأكثر من سنة وباتت السلطات تشير إليه على أنه مرتكب اعتداءات جنسية.

– “شبكة واسعة” –

في 2 تموز/يوليو 2019، وجّهت هيئة فدرالية كبيرة من المحلّفين في نيويورك تهمة الاتجار الجنسي بالقاصرات وتشكيل عصابة إجرامية لهذا الغرض إلى جيفري إبستين.

وهو أوقف بعد أربعة أيّام في منزله قبل أن يعثر عليه ميتا في زنزانته في 10 آب/أغسطس، أي قبل بدء محاكمته.

وأشار بيان الاتهام الصادر عن هيئة المحلّفين الكبيرة إلى أن إبستين “استغلّ واعتدى جنسيا على عشرات الفتيات القاصرات” البعض منهن لم يكن يتخطّين الرابعة عشرة من العمر، في دارتيه في مانهاتن في نيويورك وبالم بيتش في فلوريدا.

وكان إبستين وشركاؤه وموظّفوه يلجأون إلى فتيات يافعات “لإقامة علاقات جنسية معه كان بعدها يقدّم إليهن مئات الدولارات نقدا”، وفق بيان الاتهام.

وكان إبستين أيضا، بحسب لائحة الادعاء، يدفع المال لضحاياه لجلب فتيات أخريات له، منشئا بذلك “شبكة واسعة من القاصرات عرضة للاستغلال الجنسي”.

ولم يذكر البيان أسماء الموظّفين أو الشركاء الذين كانوا ضالعين في هذه العملية.

وقد أدينت الشريكة السابقة لإبستين ومعاونته الخاصة غيلين ماكسويل سنة 2021 في نيويورك بالاتجار الجنسي بالقاصرات لحساب الأخير. وهي تمضي محكومية بالسجن 20 عاما.

– لا قائمة سرّية –

منذ سنوات، يطالب أنصار دونالد ترامب بنشر قائمة يفترض أن تكون سرّية بزبائن جيفري إبستين.

وفي 7 تموز/يوليو، خلصت وزارة العدل والشرطة الفدرالية (اف بي آي) في تقرير مشترك إلى أن إبستين أقدم على الانتحار في زنزانته وإلى أنه ما من دليل على وجود هكذا قائمة وعلى ابتزاز في حقّ شخصيات معيّنة.

وأثارت هذه الخلاصات سيلا من الرسائل الغاضبة الصادرة عن القاعدة الترامبية، بدءا من عدّة شخصيات من حركة “ماغا” التي تحمل شعار الرئيس “لنجعل أميركا عظيمة من جديد”.

– دعوى على “وول ستريت جورنال” –

يسعى دونالد ترامب الذي صادق إبستين في التسعينات وبداية الألفية الجديدة إلى إخماد الجدل، لكن من دون جدوى حتّى الساعة.

ولم يصدر راهنا أيّ دليل على تورّطه في قضيّة إبستين، لكن صحيفة “وول ستريت جورنال” نشرت الخميس مقالا مدوّيا قالت فيه إن الرئيس الجمهوري وجّه في بداية الألفية رسالة ذات مضمون إباحي إلى جيفري إبستين بمناسبة عيد ميلاده الخمسين.

وندّد ترامب بخبر “زائف” ورفع الجمعة دعوى ضدّ “وول ستريت جورنال” ومالكها روبيرت مردوك.

وبمبادرة من ترامب، طلبت وزارة العدل من محكمة فدرالية السماح بنشر مستندات قضائية تمّ الاستناد إليها لتوجيه الاتهام إلى إبستين في 2019.

سل/م ن/ص ك