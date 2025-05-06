الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها إلى حلب في سوريا بعد 14 عاما على توقفها

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استأنفت الخطوط الجوية الملكية الأردنية الثلاثاء رحلاتها التجارية المباشرة بين عمان وحلب في شمال سوريا بعد نحو 14 عاما على توقفها، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا، على ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

واستأنف مطار حلب الدولي الرحلات الجوية للمرة الأولى منذ سقوط الأسد في 18 آذار/مارس الماضي.

وتعرض مطار حلب الدولي خلال سنوات الحرب لعشرات الضربات الإسرائيلية مما تسبب في إخراجه عن الخدمة مرات عدة.

وقالت الوكالة الأردنية إنه “رافق الرحلة الأولى التي هبطت بمطار حلب الدولي اليوم نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي ووفد من المعنيين”.

ونقلت الوكالة عن المجالي قوله إن “إضافة حلب ودمشق إلى شبكة الخطوط سيعزز من حضور الملكية بالمنطقة وسيسهم في إعادة إعمار سوريا وتطوير العلاقات الاقتصادية ونمو التبادل التجاري بين البلدين ويخدم فئات مختلفة من المسافرين، وتوفير الربط الجوي للسوق السوري مع دول العالم، لاسيما مع عودة الرحلات اليومية إلى دمشق في بداية العام الحالي”.

وكانت الملكية الأردنية التي تسير رحلات إلى أكثر من 45 وجهة في أوروبا وأميركا والشرق الأوسط والخليج، أول شركة طيران دولية تحط في مطار حلب الدولي عبر رحلة تجريبية في 23 آذار/مارس.

وستشغل الملكية الأردنية رحلاتها أيام الثلاثاء والخميس والسبت، على أن تنطلق الرحلات من عمان الساعة 05,15 (02,15 بتوقيت غرينتش)، لتعاود الإقلاع من حلب الساعة 07,45 (04,45 بتوقيت غرينتش).

وكانت الملكية استأنف رحلاتها التجارية إلى دمشق في 31 كانون الثاني/يناير بواقع أربع رحلات أسبوعيا على أن تزيد قريبا إلى سبع.

واستؤنفت الرحلات الدولية في مطار دمشق في 7 كانون الثاني/يناير، وكان المطار يستقبل خلال الفترة الماضية طائرات تنقل مساعدات دولية أو تقلّ مسؤولين أجانب.

وفي 18 كانون الأول/ديسمبر، أقلعت أول طائرة منذ سقوط بشار الأسد من مطار دمشق متجهة إلى مدينة حلب في شمال سوريا.

كط/ريم