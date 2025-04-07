الملك تشارلز الثالث وكاميلا يصلان الى إيطاليا في زيارة دولة

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وصل الملك تشارلز الثالث الاثنين إلى إيطاليا في زيارة دولة حيث سيلقي العاهل البريطاني خطابا أمام البرلمان وسيزور الكوليسيوم، لكنه لن يلتقي البابا فرانسيس الذي يتعافى من التهاب رئوي حاد.

تم الإبقاء على برنامج هذه الرحلة التي تستغرق أربعة أيام على الرغم إدخال تشارلز الثالث الى المستشفى لفترة قصيرة في 27 آذار/مارس، بعدما شعر بـ”آثار جانبية” لمتابعة علاجه من السرطان.

والملك البالغ 76 عاما، يتلقى العلاج منذ أكثر من سنة من داء السرطان الذي لم يتم الكشف عن طبيعته، وكان لزم الراحة لأيام قبل أن يستأنف نشاطاته الثلاثاء الفائت.

حطت الطائرة التي كانت تقل تشارلز وزوجته الملكة كاميلا اللذين سيحتفلان بمرور 20 عاما على زواجهما في روما، في مطار روما-تشامبينو الدولي حوالى الساعة 17:15 بالتوقيت المحلي (15:15 بتوقيت غرينتش).

مهس/اج/كام