الملك تشارلز يستضيف الرئيس النيجيري خلال زيارة دولة لبريطانيا في آذار/مارس

يستضيف الملك تشارلز الثالث الرئيس النيجيري بولا تينوبو خلال زيارة دولة يقوم بها الزعيم الإفريقي لبريطانيا يومي 18 و19 آذار/مارس، وفق ما أعلن قصر باكنغهام في بيان السبت.

وسيستقبل الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا الرئيس النيجيري وزوجته أولوميري تينوبو في قصر وندسور غرب لندن، بحسب البيان.

وأبرمت لندن وأبوجا شراكة استراتيجية في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 لتعزيز تعاونهما في مجالات الاقتصاد والهجرة والأمن.

وتعاني نيجيريا، الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، تمردا جهاديا منذ سنوات في شمالها الشرقي، بالإضافة إلى نشاط عصابات إجرامية في شمالها الغربي ووسطها.

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع النيجيرية أن البلدين يعتزمان تعزيز تعاونهما الدفاعي عقب أسبوع شهد مجزرة راح ضحيتها أكثر من 160 شخصا في ولاية كوارا في وسط البلاد، قال تينوبو إن جهاديين هم من ارتكبوها.

وكانت العاصمتان وقعتا أيضا اتفاقا للتعاون الاقتصادي مطلع العام 2024 خلال الحكومة البريطانية السابقة.

ونيجيريا، المستعمرة البريطانية السابقة والعضو في الكومنولث، كانت أول دولة إفريقية يزورها وزير الخارجية البريطاني (ديفيد لامي وقتها)، بعد فترة وجيزة من وصول حكومة حزب العمال إلى السلطة في تموز/يوليو 2024.

وتتلقى نيجيريا، الدولة الأكبر من حيث عدد السكان في القارة مع 230 مليون نسمة وأحد أكبر الاقتصادات في إفريقيا، كميات كبيرة من مساعدات التنموية من المملكة المتحدة التي تضم جالية نيجيرية كبيرة.

ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 8,1 مليارات جنيه استرليني (11 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في أيلول/سبتمبر 2025، بزيادة 11,4% على أساس سنوي، وفق بيانات من وزارة الأعمال البريطانية.

وارتفعت الصادرات البريطانية إلى نيجيريا 14,2% لتصل قيمتها إلى 5,7 مليارات جنيه استرليني.

وستكون هذه الرحلة أول زيارة دولة رسمية يقوم بها رئيس نيجيري لبريطانيا منذ 37 عاما، رغم أن الملك تشارلز استقبل تينوبو في أيلول/سبتمبر 2024.

وزار الملك تشارلز نيجيريا أربع مرات عندما كان أمير ويلز قبل وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية عام 2022.

والجمعة، أمرت محكمة نيجيرية الحكومة البريطانية بدفع 420 مليون جنيه استرليني لعائلات عمال المناجم الذين قُتلوا عام 1949 على أيدي السلطات الاستعمارية، بعدما احتجوا على ظروف عملهم وأجورهم غير المدفوعة باحتلال المنجم الذي كانوا يعملون فيه.

